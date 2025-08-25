El "legionario" Jon Rahm y la "propina" que se ha embolsado por ganar el LIV saudí por equipos

Jon Rahm y su «Legion XIII» conquistaron el torneo por equipos del LIV saudí en Michigan, tras imponerse a los «Crushers» de Bryson DeChambeau tras la disputa de dos hoyos de «playoff». Rahm, que hace una semana fue campeón del LIV Golf en categoría individual, completó de esta forma un año extraordinario en el circuito saudí, que le arrebató a la PGA a base de millones en 2023.

Con esta victoria, el «Legion XIII» se embolsó un total de 14 millones de dólares, casi 12 millones de euros, 8,4 para el equipo –algo más de siete millones de euros– y 1,4 –1.200.000 euros– para cada uno de los cuatro integrantes: Jon Rahm, el británico Tyrrell Hatton, el estadounidense Caleb Surratt y el norirlandés Tom McKibbin.

El «Legion XIII» tuvo que remontar cuatro golpes de desventaja en la final y consiguió forzar el «playoff» al empatar con un total de -20. Fueron necesarios dos hoyos extra para dirimir el campeón.

Rahm los jugó con Tyrrell Hatton, mientras que DeChambeau eligió a Paul Casey. Un error de DeChambeau en el segundo hoyo extra abrió el camino hacia la victoria para el «Legion XIII», que firmó dos «birdies» de la mano de Rahm y Hatton para coronarse campeón. «Es difícil encontrar las palabras. No creo que jugamos de la mejor forma, pero los chicos jóvenes nos llevaron hasta el final. Cuando llegó el ‘‘playoff’’ teníamos mucha confianza», dijo Rahm tras el triunfo en una temporada en la que precisamente no había vivido sus mejores momentos en los «playoffs» que ha disputado.

«Es una gran sensación. Fue un año largo, feliz por ganar un ‘‘playoff’’ por fin. No podría estar más orgulloso. Fue un gran año. Fue un camino largo y hemos dado la cara», añadió el vasco que para la próxima temporada confía en mejorar su «putt».