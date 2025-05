Una leyenda de la UFC pide luchar con Topuria: "Me gustaría pelear con él por el BMF"

El nombre de Ilia Topuria está en boca de todos. Después de sorprender al mundo entero, muchos peleadores saben que un combate contra el hispano-georgiano es sinónimo de mucho dinero. Los fanáticos de la MMA saben del potencial de Ilia y por ello siguen muy de cerca todos sus pasos.

Este interés y admiración genera dinero para la compañía, puesto que los 'Pay Per View' -pago por visión- son muy altos cada vez que Topuria encabeza una cartelera de la UFC. Asimismo, también se genera dinero con 'merchandising' o, simplemente con su presencia en cualquier lugar al que acude.

Y ante este tirón, algunas figuras de la UFC aprovechan para mencionar a Topuria e incluso retarle. Es el caso de una leyenda de la UFC, que recientemente ha comentado que le gustaría medirse dentro de la jaula con el excampeón del peso pluma.

Nate Díaz deja abierta la posibilidad de volver a pelear

10 de septiembre de 2022. Esa fue la última fecha en la que se pudo ver a Nate Díaz peleando dentro de un octógono. A día de hoy, a sus 40 años parece un imposible volver a verle con las guantillas puestas. Sin embargo, en una reciente entrevista el estadounidense ha dejado caer la posibilidad de regresar para enfrentar al hispano-georgiano.

"Planeo volver a la UFC. Me gustaría pelear con Max Holloway o Ilia Topuria por el BMF", aseguraba en una entrevista reciente con 'The HJR Podcast'. Una mención muy atrevida teniendo en cuenta su edad y su estado de forma actual.

Sin embargo, Díaz no se quedó ahí y también reto a uno de sus rivales más especiales durante su carrera: Conor Mcgregor. En declaraciones para el podcast, admitió que también le gustaría volver para enfrentar al irlandés. "Conor y yo tenemos asuntos pendientes. Tiene que suceder", confirmaba.

Mcgregor podría ser una posibilidad

Lo cierto es que un combate entre Nate Díaz y Holloway o Topuria parece totalmente improbable. Tanto Ilia como Max tienen cerradas sus próximas peleas y tienen unas aspiraciones totalmente distintas a las del estadounidense. Además, por estado de forma y por estatus la pelea no interesa a la UFC, que trata de enganchar a los aficionados con combates espectaculares.

No obstante, la opción de Conor Mcgregor podría no ser tan descabellada. Y es que ambos luchadores se encuentran en el final de sus carreras, incluso ambos podrían estar retirados extraoficialmente. Además, el irlandés ha dejado caer que quiere volver a luchar en la jaula y aún le quedan peleas por realizar en su contrato. Por ello, la compañía podría plantearse un combate entre ambos a modo de "despedida".

La historia de Mcgregor y Nate Díaz

Nate Díaz y Conor Mcgregor tienen un pasado juntos. Ambos peleadores se vieron las caras por primera vez en marzo de 2016, y el estadounidense logró vencer a Mcgregor por sumisión, lo que supuso la primera derrota del irlandés dentro de la compañía.

Sin embargo, la UFC le dio la oportunidad de redimirse, y en agosto de ese mismo año se volvieron a enfrentar. 'The Notorious' aprovechó la oportunidad y se llevó la victoria por decisión. Y a partir de entonces, los dos peleadores se han retado con el paso de los años, sin llegar a concretar un nuevo combate.

Mcgregor no peleará en un futuro cercano

El irlandés lleva sin pisar un octógono desde el pasado 11 de julio de 2021, cuando se fracturó el tobillo izquierdo ante Dustin Poirier. Su regreso al deporte lleva siendo una incógnita desde que se cayó del combate ante Chandler en el UFC 303. Mcgregor anunció que no podría pelear ante el estadounidense debido a una fractura, pero esta vez en el dedo del pie.

Desde entonces, las especulaciones han circulado y nada se ha concretado. Todo hacía indicar que Conor regresaría para este 2025, pero el presidente de la UFC, Dana White, ha confirmado recientemente que eso no ocurrirá por el momento.

Al ser preguntado por un periodista, el presidente de la UFC ha asegurado que Mcgregor no va a pelear pronto: "No va a pelear por ahora. No he hablado con él ni un minuto".