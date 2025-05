El presidente de la UFC da malas noticias sobre el regreso de Conor Mcgregor: "No va a pelear por ahora"

Conor Mcgregor siempre está en el punto de mira. El irlandés despierta el interés de los fanáticos de la MMA, que esperan su regreso a pesar de su larga inactividad dentro del deporte. Y es que se trata de una de las grandes estrellas de la UFC a pesar de no pelear.

Su nombre dio a conocer el deporte alrededor del mundo, por lo que millones de personas esperan nuevas noticias sobre su próxima pelea. Él lo sabe, y juega con ello en redes sociales. Tanto es así, que a menudo suele publicar vídeos en X e Instagram mostrando a todo el mundo sus entrenamientos, dejando caer la posibilidad de regresar más pronto que tarde.

Además, recientemente ha publicado ciertos mensajes donde se ofrecía a pelear con Michael Chandler, el que iba a ser su rival la última vez, pero una lesión en el pie le impidió subirse a la jaula. Sin embargo, a pesar de estas insinuaciones, parece que la UFC no le espera de vuelta a corto plazo.

Dana White confirma que Mcgregor no peleará pronto

El irlandés lleva sin pisar un octógono desde el pasado 11 de julio de 2021, cuando se fracturó el tobillo izquierdo ante Dustin Poirier. Su regreso al deporte lleva siendo una incógnita desde que se cayó del combate ante Chandler en el UFC 303. Mcgregor anunció que no podría pelear ante el estadounidense debido a una fractura, pero esta vez en el dedo del pie.

Desde entonces, las especulaciones han circulado y nada se ha concretado. Todo hacía indicar que Conor regresaría para este 2025, pero el presidente de la UFC, Dana White, ha confirmado recientemente que eso no ocurrirá por el momento.

Al ser preguntado por un periodista, el presidente de la UFC ha asegurado que Mcgregor no va a pelear pronto: "No va a pelear por ahora. No he hablado con él ni un minuto".

La 'emoción' de Mcgregor ante la pelea de Topuria

Tras hacerse oficial el combate de Ilia Topuria y Charles Oliveira de cara al próximo 28 de junio, el irlandés compartió una publicación vía X donde se mostraba sorprendido por los combates anunciados.

"¡Wow! ¡Vuelven de nuevo los tiempos apasionantes en la UFC! ¡Oh sí! ¡Bravo, Dana White. Nunca tuve ninguna duda!", escribía el excampeón en X.

Sin embargo, no solo la pelea de Topuria parece despertar el interés de Conor. La UFC ha confirmado que el evento coestelar del 28 de junio será Pantoja vs Kai Kara France por el cinturón del peso mosca. Por ello, serán dos combates los que tendrán un título en juego en el UFC 317. Además, una de las peleas más esperadas por los amantes de la MMA es la de Khamzat Chimaev y Dricus Du Plessis, que tendrá lugar el próximo 16 de agosto en el UFC 319 por el título del peso mediano.

Topuria podría igualar a Mcgregor como doble campeón

El regreso de Ilia Topuria a la jaula está marcada no solo por ser un combate por el cinturón del peso ligero, sino que además podría superar un récord que pocos peleadores ostentan. Y es que el hispano-georgiano podría entrar en el club selecto de peleadores que han sido doble campeones. Logró ser el rey de las 145 libras, y ahora busca serlo en las 155, siguiendo los pasos de Conor Mcgregor hace una década.

El irlandés se coronó como campeón del peso pluma venciendo a José Aldo en 2015, para posteriormente vencer a Eddie Álvarez en 2016, siendo doble campeón de manera simultánea en los dos pesos y dejando una imagen que será recordada por los aficionados a la MMA.