Lucía Etxebarria destroza a la famosa humorista de izquierdas por ir al Gran Premio de España de F1: "Izquierda brilli brilli"

Barcelona ha vuelto a ser escenario del Gran Premio de España de F1 en el circuito de Montmeló. Además de la carrera y de los famosos que suelen ir, ha habído el habitual problema con el himno: durante la ceremonia de apertura, la cadena de televisión catalana TV3 desató una polémica considerable al no dejar de hablar mientras sonaba el himno esapñol Esta decisión generó un torrente de críticas y lo peor fue que el gesto quedó resaltado cuando al sonar Els Segadors, el himno autonómico, el narrado se calló

El Gran Premio de España de F1 es también conocido por atraer a un buen número de personalidades del mundo del deporte y el espectáculo. Este año no fue la excepción, con la presencia de figuras tan destacadas como Gerard Piqué, exfutbolista del FC Barcelona, y Asier Villalibre, actual jugador del Athletic Club. Ambos deportistas no quisieron perderse la oportunidad de presenciar de cerca la acción de la F1, sumándose a otros famosos que anualmente hacen acto de presencia en Montmeló. El delantero del Athletic mostró su conocimiento del mundo de la F1 y del Aston Martin de Fernando Alonso, mientras que Piqué aseguró que no ve a nadie mejor que España en la Eurocopa.

Pero la polémica ha surgido por la presencia de la humorista Ines Hernand, que ya ha sido protagonista de varias polémicas. Esta vez la han señalado porque hace no mucho protestó por que Madrid acogiese un Gran Premio de F1 y sin embargo, en las redes ha presumido de estar en Montmeló. La más dura, Lucía Etxeberria: “Inés Hernánd, referente de la izquierda brilli brilli, en el paddock de Montmeló, F1. (411 leuros el ticket) ¡La lucha obrera resiste! “.

En cuanto a la competición en sí, el protagonista indiscutible fue Max Verstappen. El piloto neerlandés de Red Bull consolidó su dominio en el Mundial de Fórmula 1 al ganar de manera contundente el Gran Premio de España de F1. Esta victoria marcó su séptima victoria del año, elevando su porcentaje de triunfos al 70%, una cifra impresionante que subraya su superioridad en la actual temporada.

El podio fue completado por Lando Norris de McLaren y Lewis Hamilton de Mercedes, quienes ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente. Norris no solo logró una destacada posición sino que también registró la vuelta más rápida de la carrera, demostrando el potencial y la competitividad de su monoplaza. Por su parte, George Russell, también de Mercedes, consiguió una meritoria cuarta posición, reafirmando el buen desempeño del equipo alemán en esta carrera.

En cuanto a los pilotos españoles, Carlos Sainz de Ferrari terminó en la sexta posición, mientras que Fernando Alonso, de Aston Martin, finalizó en el duodécimo lugar.