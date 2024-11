Luis León Sánchez gana su segunda Titan Desert después de correr un maratón sobre la arena

No estaba feliz Luis León Sánchez a pesar de haber ganado la Titan Desert Arabia, su segundo triunfo de este año en el desierto después de haberse impuesto ya en Marruecos. Luisle perdió siete minutos en la última etapa y mantuvo el jersey rojo de líder por menos de tres después de la exhibición del amateur Álvaro Galindo sobre las dunas del desierto saudí. "Hemos corrido un maratón", se quejaba el murciano después de haber tenido que bajarse de la bici en varias ocasiones para recorrer a pie algunos tramos.

Había mucha arena en la pista, tramos en los que más importante que las piernas es saber elegir la mejor trazada. Y ahí nadie se maneja como Galindo, un corredor que ha sorprendido a todos. Un español que trabaja en Dubai y que se siente como en casa en el desierto. Sabía que esta era su etapa y que todos le iban a seguir. Los que pudieran. Y sólo uno pudo hacerlo, Jorge Lamiel, el ganador de la etapa anterior y que durante algunos kilómetros soñó incluso con ganar la general de la carrera.

Le faltó poco. Se entendió perfectamente con Galindo, que le marcaba la trazada en las dunas y que le iba indicando con gestos y de palabra por dónde debía correr. En el llano era Lamiel el que tiraba de Álvaro y entre los dos, en equipo, consiguieron dar la vuelta a la clasificación general. Sólo la ventaja conseguida por Luisle en la segunda etapa les impidió dar un paso más en el podio. Para Lamiel ha sido la segunda plaza; para Galindo, la tercera.

Por detrás de ellos llegaba Haimar Zubeldia, visiblemente contrariado después de perder el segundo puesto del podio. Siempre rodeado por sus compañeros Julen Zubero y Pablo Guerrero, que le ayudaron a salir de las dunas que tanto se le atragantan. Dice Haimar que disfruta en esta carrera, pero eso era hasta esta última etapa, que se convirtió en un tormento para él.

"Sabía que era mi terreno y me la he jugado. Podía haber salido mal, pero ha salido bien, he encontrado un magnífico compañero de viaje que era Jorge, nos hemos entendido bien y hemos dado todo lo que tenemos a ver si podíamos meternos en podio", explicaba Álvaro Galindo. "Hemos venido hablando, yo he venido haciendo la navegación en las dunas, él me venía ayudando en las zonas más de rodar y él me ha dicho “yo gané ayer, si llegamos, nos entendemos y sacamos el máximo hueco posible. Como caballeros", añadía. "En equipo, hay veces que en equipo se llega más lejos que sólo. Si no, luego eran muchos kilómetros para rodar solo".

"Es una máquina", decía Jorge Lamiel de su compañero de escapada. "Le he dicho tú ganas la etapa, no te preocupes, vamos a relevos, que yo me meto en la general. Nos hemos entendido bien", agregaba. "Ha habido mucho entendimiento", decía feliz después de confirmar su segundo puesto en la general.

Más feliz incluso estaba Tessa Kortekaas, que prologa su tiranía sobre la arena con su tercera victoria del año en las Titan World Series". "Casi toda la etapa he pensado en la victoria. Por un lado pensaba en seguir con los chicos y por otro voy más relajada disfrutando del paisaje", reconocía. Se trataba sólo de llegar porque su ventaja era inmensa. "Pero la euforia más grande era ayer. Disfruté mucho", aseguraba. El jueves rodó la mayor parte de la etapa con los mejores corredores de la clasificación masculina y les aguantó la rueda. Tessa, además, ha conseguido ser la novena en la clasificación general. Va superando retos a cada paso. "He tenido que esperar un año, pero ya lo tenemos".