El contudente mensaje de Luis Rubiales apoyando a Ortega Smith y contra el PSOE

Luis Rubiales dio un beso a Jenni Hermoso tras la final del Mundial que ganó a España. Se negó a dimitir y sus palabras en la famosa Asamblea provocaron que la reacción contra él fuera unánime. Tras un tiempo callado y mientras el proceso judicial sigue su camino, el ex presidente de la Federación Española ha vuelto a hablar y se ha metido hasta en asuntos políticas.

En la entrevista que le hacen en El Español le preguntan por Ortega Smith y su acción en la Asamblea de Madrid, cuando en una reacción violenta hizo que el agua golpeara a Rubiño, concejal de Más Madrid. "Yo no creo que Ortega Smith tenga que dimitir. Yo nunca he hablado antes de política, pero este hombre Ortega Smith es evidente que tiene sangre caliente y que cuando habla cree en lo que dice, te guste o no te guste", asegura Luis Rubiales, que tiene familia socialista "Y que es vehemente en su postura y que la defiende con fuerza. Dio un discurso en el atril en un momento muy difícil de la política española, con posicionamientos, con la amnistía y con todo lo que estamos hablando, que alguien tendría que contestarle en el atril y que cuando se marchaba hacia su sitio se le dijo algo muy feo y le provocaron. Él tuvo una reacción humana, por la que ha pedido perdón también", asegura el ex presidente de la Federación Española, que sigue pensando que hubo una campaña política contra él"..

Para él, el problema es que se defiende más al que provoca que al que reacciona. "Ortega Smith ya ha dicho que se equivocó y ha pedido perdón. ¿Por eso el que le provocó a él es la víctima? Soy de la época de la EGB donde al que reaccionaba le regañaban, pero al que provocaba le regañaban más. Oye, que solo ha hecho así con unos papeles y una botella. Yo no conozco ni sé cómo se llama el concejal", continúa con su defensa del político de Vox.

Asegura que no conoce a Rubiño, el concejal agredido. "Igual que no le conozco yo, no le conoce el 90% de los españoles. A Ortega Smith sí le conoce toda España. Saben que es un tío que tiene ese carácter. Yo qué quieres que te diga. Ya ha pedido perdón", continúa Rubiales en la entrevista en El Español "¿A alguien que va camino de su escaño, que le provocan y que reacciona tirando una botella de plástico, hay que cavarle una tumba a 100 metros bajo tierra? Yo creo que no. Somos personas que nos equivocamos, que tenemos el derecho a equivocarnos y a pedir perdón y a rectificar. Que parece que algunos no tenemos ese derecho. Y mientras otros están cambiando leyes para que haya amnistía, para que la malversación deje de ser malversación, hay quien se ofende por tirar una botella y un gesto", continúa.

El PSOE de antes no tiene que ver con el de ahora, dice Luis Rubiales

Y se mete en política: "El PSOE de antes no tiene nada que ver con el de ahora. Nada. Y yo lo que soy es una persona bastante centrada, no soy radical. Soy una persona a la que le gusta analizar las cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué porque Ortega es de Vox, yo tengo que dar la razón a otro? Quien provocó la situación fue el que dijo lo que dijo desde su bancada".

Luis Rubiales, que sigue diciendo que Jenni Hermoso mantiene que lo de Ortega Smith es menos reprobable que la provocación: "Si tú vas por la calle con alguien que quieres mucho y le insultan a ese alguien, es probable que tengas una reacción todavía más fuerte que si te lo hacen a ti. Se nos exige a las personas públicas, y a los políticos se les exige, determinados comportamientos, pero al que provoca no se le exige que no provoque. ¿Qué es reprobable]? Lo es, pero no excluye que lo que ha hecho el que ha provocado sea tan reprobable o más"..