La maldición que no ha podido romper el Madrid

El Uber Arena de Berlín fue el escenario donde el Real Madrid no pudo ampliar su leyenda continental. Los once títulos del Madrid suponen la confirmación de una maldición. La ventaja con el CSKA es de tres títulos; de cuatro con el Panathinaikos y de cinco con el Maccabi. El Madrid no pudo repetir título nuevamente 56 años después. Una de las maldiciones que marcaban el actual sistema de competición sigue plenamente vigente.

Desde que la Euroliga se amplió a 18 equipos y juegan todos contra todos a doble vuelta nunca el líder de la primera fase ha sido capaz de levantar el título. Y el Madrid tampoco lo hizo en Berlín. Antes había batido el récord histórico de victorias del Fenerbahçe en la primera fase. La cerró con 27 victorias y sólo siete derrotas -alguna cuando ya tenía garantizado el liderato- y se presentó en los cuartos ante el Baskonia con ese mejor registro histórico. La serie ante los vitorianos la cerró en tres partidos.

El Madrid arrancó la temporada imponiéndose en los diez primeros encuentros y fue líder de principio a fin. Además fue también el que tuvo mejor media de puntos anotados, de asistencias, de rebotes totales y de tapones. A la superioridad colectiva se sumó el brillo individual de jugadores como Campazzo, elegido en el quinteto ideal, y el caboverdiano Walter Tavares y el croata Mario Hezonja, en el segundo de los quintetos. La presente temporada no tuvo nada que ver con la que terminó con el título en Kaunas. Especialmente con la eliminatoria de cuartos ante el Partizán. Entonces el Madrid se convirtió en el primer equipo que era capaz de remontar un 0-2 en los cuartos de final. La trayectoria impoluta siguió en la semifinal, pero todo cambió después del descanso de la final.

Este curso una vez conquistadas la Supercopa y la Copa del Rey y habiendo sido subcampeón de Europa, el Madrid buscará el título en la Liga Endesa. El miércoles 29, apenas 72 horas después de haber caído ante el Panathinaikos, comenzará la semifinal de la ACB ante el Barça. Los azulgrana ya se quedaron a las puertas de la Final Four, cayeron en el quinto partido ante el Olympiacos, y de momento este curso están en blanco.