Marc Gasol, más cerca de la retirada: no empezará la temporada con el Girona

Marc Gasol, presidente y jugador del Bàsquet Girona, ha asegurado que no empezará la temporada defendiendo la camiseta del equipo catalán, aunque no ha confirmado que esta decisión suponga una retirada definitiva. "Lo que es seguro es que no empezaré la temporada", afirmó el que fuera pívot internacional y que con 38 años puede estar a las puertas de su adiós definitivo.

Marc Gasol admite que es una decisión que le ha costado tomar más de lo que esperaba: "Está siendo un ejercicio introspectivo más complicado de lo que preveía. Normalmente lo ves todo muy objetivamente, intentas ponerlo todo en tu espacio. Pero cuando te pones y lo tienes delante, no es tan sencillo. Así que yo creo que lo más inteligente es no empezar la temporada". El mediano de los hermanos Gasol matizó, no obstante, que aún no es un adiós definitivo de las canchas. "No empiezo en el Girona y ya veremos. Queda otro pívot por venir, un interior. Y con ese jugador daremos por cerrada la plantilla", explicó.

"Al final de la temporada pasada, el tiempo que yo necesitaba era por un tema físico. Llegué muy justo al final. Ahora, el tiempo no es por eso, es por otro tipo de decisión. De aceptación de la realidad y pensando de cara al futuro. Es una decisión que no es fácil, que tiene un impacto muy grande, primero en mí mismo y después en todos los que me rodean", reflexionó. Por eso, Marc Gasol pidió "disculpas" por su falta de concreción: "La gente está pendiente de mi decisión y sé que debería ser más claro. Pero es algo que está en mí cada día y en lo que pienso en cada momento", se sinceró.

El Bàsquet Girona afrontará la próxima campaña su segundo curso en la Liga Endesa después de haber logrado la permanencia de forma holgada la pasada campaña con Marc Gasol como uno de sus pilares en la pista.

España, finalista en el Eurobasket sub'16 femenino

La selección española sub'16 venció con contundencia a Finlandia en semifinales del Eurobasket, 85-49, y disputará la final del torneo el domingo 20 de agosto ante el vencedor del Italia-Francia. El equipo de Carlos Cantero resolvió el partido con holgura tras una segunda parte apabullante del combinado español con un 52-16 de parcial. El encuentro estuvo muy disputado hasta el descanso. Una defensa espectacular y un gran acierto en el tiro en los dos últimos cuartos permitieron a España arrollar a las nórdicas. La pívot del Movistar Estudiantes Sara Okeke fue la más destacada con 13 puntos, 11 rebotes, 2 asistencias y un tapón. España busca séptima medalla del verano en los ocho campeonatos formativos que se han disputado.