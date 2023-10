Marc Márquez se harta de la Honda después de dos caídas más

Si Marc Márquez tenía alguna duda de la decisión que ha tomado de dejar Honda, después de Indonesia debe tener mucho más claro que ha acertado pase lo que pase. El de Cervera está harto de una moto que le manda al suelo no sólo cuando aprieta, sino también cuando lo único que intenta es llegar a meta ileso. "Iba muy calmado, mentalizado, me iban pasando y no me estresaba y sin previo aviso la he perdido de delante y me he caído. Es peor caerse intentando no caerse que empujando. Mi intención era acabar la carrera, pero nada", se lamentaba Marc en DAZN, con un gesto de contrariedad que pocas veces se le ve.

"Una más, van veintitantas (caídas), ya se acaba, quedan cinco, no se me está haciendo largo, pero sólo puedo pedir disculpas al equipo", continuaba Márquez con un claro tono de no poder más con esta situación. "Este fin de semana hemos ido de más a menos, toca volver un pasito para atrás. Desde India parecía que estábamos mejor, te vas animando al verte con los primeros, arriesgas y toca volver a la mentalidad de Silverstone y Montmeló y acabar carreras", comentaba para explicar que en cuanto intenta algo con la Honda, el resultado es el mismo, caídas tontas él solo, una el sábado y otra el domingo.

Varias veces dijo lo de pedir perdón al equipo y lo de que el fallo había sido suyo, pero había una fuerte carga de ironía en sus palabras, porque está convencido de que no es su culpa. "Estaba tratando de entender el fallo que he cometido. Tenía claro que no había hecho nada especial y la telemetría, que no miente, dice que he hecho lo mismo que en la vuelta anterior y me he caído. Intentaré hacer las cinco últimas carreras lo mejor posible. Hay tres circuitos que son buenos para nosotros y dos en los que sufriremos mucho. A ver si podemos salvar la situación", cerraba Marc, que habló en las televisiones con derechos pero no en el corrillo habitual con los enviados especiales a Indonesia. Algo que no ha sucedido casi nunca, ni siquiera en los momentos más calientes cuando se estaba jugando los campeonatos, pero es que lo que está viviendo ya es demasiado. No hay salida y si no lo tenía claro del todo, fines de semana así le confirman que tenía que salir de allí cuanto antes.