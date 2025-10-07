Mateu Alemany, nuevo director de fútbol del Atlético de Madrid

Mateu Alemany se ha convertido en el nuevo Director de Fútbol Profesional Masculino del Atlético de Madrid, en un movimiento que refuerza la estructura deportiva del club rojiblanco y apuesta por la experiencia de uno de los ejecutivos más respetados del fútbol español.

"Licenciado en Derecho, Alemany posee una amplia trayectoria en la gestión deportiva, desarrollada principalmente en el fútbol español, donde ha ocupado cargos de máxima responsabilidad en varios clubes de primer nivel. Comenzó en el Real Mallorca en 1990 y llegó a presidir el club a partir del año 2000, llevando al equipo a vivir algunos de sus mejores momentos, incluyendo la Supercopa de España, finales de Copa del Rey y una presencia estable en competiciones europeas. Posteriormente, se incorporó al Valencia CF como director general, donde cosechó logros como la Copa del Rey de 2019. Más recientemente, entre marzo de 2021 y septiembre de 2023, desempeñó el rol de director de Fútbol Profesional en el FC Barcelona, contribuyendo a los éxitos del club en Liga, Copa del Rey y Supercopa de España. Su experiencia combina dirección deportiva, planificación estratégica y gestión de la cantera, lo que le permite supervisar tanto la operativa del primer equipo como el desarrollo de jóvenes talentos", informó el club.

En el Atlético de Madrid, Alemany asumirá la gestión de todos los asuntos deportivos vinculados con el primer equipo masculino, supervisará al Atlético Madrileño y al equipo filial, y coordinará el área profesional de la Academia para garantizar la transición efectiva de los futbolistas desde las categorías juveniles al fútbol profesional. Según el club, Alemany se incorporó “esta misma mañana” y visitó el Centro Deportivo de Majadahonda junto a Carlos Bucero, Director General de Fútbol, donde mantuvo un primer encuentro con el entrenador Diego Simeone, el cuerpo técnico y los jugadores.

La llegada de Mateu Alemany refuerza la estructura deportiva del Atlético en un momento clave. Su experiencia nacional e internacional aportará coherencia y planificación estratégica, buscando potenciar la cantera, mantener el rendimiento del primer equipo y garantizar la estabilidad en todas las áreas profesionales del fútbol masculino del club. Con su incorporación, el Atlético de Madrid asegura un liderazgo sólido y experimentado que conecte el desarrollo de jóvenes talentos con el éxito competitivo del primer equipo, consolidando así su visión de crecimiento y sostenibilidad deportiva a largo plazo.