Monstruoso ataque de un boxeador a un taxista: Intentó morderle la nariz, sacarle un ojo y lo golpeó hasta dejarlo en coma

Un boxeador británico se ha visto involucrado en un "ataque monstruoso" al taxista que fue grabado por una cámara interna colocada en el salpicadero. Las imágenes de la cámara del coche del taxista Kadir Bicer muestran el momento fue atacado, sufriendo heridas que lo dejaron en coma.

La grabación muestra el momento en que el púgil atacó al conductor intentando repetidamente morderle la nariz y sacarle los ojos.

Un video del presunto ataque "monstruoso" muestra el altercado entre el luchador Ross Kitchen y Kadir Bicer, antes de que el taxista quedara abandonado luchando por su vida en una concurrida autopista de Turquía . El caso está siendo juzgado en el Tribunal Penal Superior N.° 18 del Palacio de Justicia de Çağlayan, en Estambul, Turquía.

Según la fiscalía, el señor Bicer, de 56 años, recogió a Kitchen en el aeropuerto de Estambul para viajar a la ciudad de Eyupsultán el 25 de abril de este año. Las imágenes de la cámara del salpicadero muestran al boxeador visiblemente alterado en el asiento trasero antes de, supuestamente, atacar a Bicer mientras este conducía.

Pánico a un secuestro

Kitchen, que afirma haber actuado presa del pánico porque pensó que lo estaban secuestrando —pero podría enfrentarse a hasta 33 años de prisión en Turquía si es declarado culpable—, estaba sentado en la parte trasera del taxi cuando ocurrieron los hechos.

El boxeador parece inclinarse hacia adelante y agarrar el brazo del conductor, antes de aparentemente pasar un brazo alrededor de su garganta y usar el otro para girar la cara del Sr. Bicer hacia su boca.

En un momento dado, mientras el taxi está en medio de un atasco, Kitchen parece arañar la nariz del conductor, que forcejea, acercándola a su mandíbula. Acto seguido, el boxeador parece introducirle los dedos en los ojos, dejándolo ciego, mientras están rodeados de otros coches.

Momentos después, se ve a Kitchen forcejeando en el suelo con el conductor, que había logrado detenerse y escapar del taxi. El boxeador está acusado de abandonar a su presunta víctima a su suerte en la cuneta. Fue otro taxista quien lo encontró inconsciente y llamó a los servicios de emergencia y a la policía. El señor Bicer fue trasladado al hospital y permaneció en coma durante un tiempo.