El motivo por el que Ilia Topuria abandonó el peso pluma: "No fui a negociar. Le dije a la UFC que no quería pelear más en el peso pluma"

Ilia Topuria es sin duda alguna el peleador del momento. El español ha realizado un ascenso meteórico dentro de las Artes Marciales Mixtas convirtiendose en campeón en la máxima compañía de esta disciplina: Ultimate Fighthing Championship (UFC).

En febrero de este mismo año Ilia Topuria hacia oficial que dejaba vacante el título de campeón del peso pluma de la UFC . Revelación que causó mucho revuelo pues hacía muy poco tiempo, en específico, el 17 de febrero de 2024 que se había convertido en campeón de la división.

Solo realizó una defensa, ante el hawaiano Max Holloway al que venció por KO en el tercer asalto, en octubre de 2024. Ahora, en una división diferente intentará volver a repetir la hazaña y convertirse en historia dentro de la compañía.

El motivo por el que Ilia Topuria abandonó el peso pluma

En realidad, Ilia Topuria ya venía avisando desde hace tiempo que quería abandonar la categoría del peso pluma. La razón principal detrás de esta decisión que llevó a cabo hace un par de meses residía en sus propia salud física.

Ilia Topuria fuera de preparación permanece en torno a los 81-82 kilos. Cifras normales para cualquier ciudadano de a pie. Sin embargo, cuando llega la hora del pesaje tiene que dar 145 libras, que si lo pasamos a kilos son 65,8 kilos. Es decir, tiene que recortar poco más de 16 kilos para poder pelear en la categoría.

En sus últimas peleas ya se había visto como el hispano-georgiano le costaba dar el peso. Así que esta es una de las razones por las que el peleador ha decidido subir de categoría. Incluso el propio dueño de la compañía Dana White lo había anunciado: "Topuria no puede dar más el peso en las 145 libras".

Y el propio peleador también lo dijo en declaraciones para ESPN: "No fui a negociar: le dije a la UFC que no iba a pelear más en el peso pluma. No negocio con mi salud. Dejé el cinturón ahí, no puedo cumplir ya ese límite de peso y no voy a retener a otra gente que quiere ser campeón del mundo,

Recordemos que los cortes de peso tan agresivos son muy peligrosos. Aunque son ampliamente aceptados como parte del deporte, son un proceso implacable y físicamente agotador que implica dietas estrictas, deshidratación y horas dedicadas a sudar en saunas y baños.

Darren Till, artista marcial mixto de la UFC explicó que "Es una tortura. Ni si quiera es como oh sí, es un poco difícil. Es horrible. Da miedo, sientes que te vas a morir. Pero si no lo haces tú, alguien más lo hará, y estarás en desventaja".

Sin embargo, Ilia también ha decidido abandonar la categoría motivado por su hambre de gloria. Como muchos otro peleadores, el matador quiere ser campeón en categorías distintas, cosa que solo puede realizar si abandona una primero. De esta manera, no sería anda raro verle dentro de unos años subiendo al peso welter (77,1 kg) pero intentar conquistarlo.

Así se encuentra Ilia Topuria en el peso ligero

Ahora, en una división diferente, el matador intentará ser campeón del mundo. Ilia Topuria y Charles Oliveira se enfrentarán este próximo sábado 28 de junio en el T-Mobile de Las Vegas en el peso ligero.

En el peso ligero se permite dar hasta 155 libras, o lo que es lo mismo, 70,3 kilogramos. Unos cuantos kilos por encima que permitirán que el matador se encuentre en óptimas condiciones de cara a su cita mundialista.

A falta de un día menos de un día para el pesaje, el matador se encuentra con un físico envidiable que le ayudará y le servirá como ventaja dentro del octógono. Incluso el propia Ilia había confesado que se ha "sentido muy bien durante todo el proceso". "No es más sencillo, pero se alargó la felicidad de poder comer con un poco más de libertad sin tener la preocupación de hacer todo enfocado al corte de peso".