El podio "romántico" de Marc Márquez y la pista definitiva sobre su futuro en MotoGP

"Aunque la gente se cree que disfruto, no estoy disfrutando", reconoce Marc Márquez sobre ese futuro del que no suelta prenda, cuando había anunciado que se daba de plazo las carreras de la India y Japón para anunciar algo. Se ha terminado la carrera de Motegi y no dice nada, aunque justo eso, que no haya confirmación en la casa de Honda, y más después de subirse al podio casi un año después de la última vez, es una gran pista sobre lo que va a hacer.

Suena a que no ha querido anunciar su adiós a la que siempre ha sido su escuadra justo en la cita japonesa, y que ese tercer lugar del cajón que arañó gracias a la lluvia va a ser su regalo de despedida. "Hay noches sin dormir, noches de pensarlo mucho y trato de apartarlo de mi cabeza y estar centrado, porque pilotar una MotoGP no es fácil. Esto es un cuento romántico, tenía que llegar el primer podio del año en casa de Honda, con los jefes. Veremos qué pasa pero una cosa no quita la otra. Mi compromiso con la marca ha sido y será siempre al cien por cien", comentaba en los micrófonos de DAZN, para después añadir que este resultado no cambia nada sobre lo que tiene pensado.

La próxima cita es en Indonesia, el hogar de algunos de los patrocinadores del equipo Gresini, su más que probable destino en una Ducati 2023. Y aunque él no lo ha anunciado todavía, al máximo jefe técnico de la marca italiana, Gigi Dall'Igna, se le escapó en la televisión italiana que estos son los planes del "número 93": Ha decidido dejar Honda para montarse en una Ducati no oficial, y algo así lo único que puede hacer es alegrarnos", decía Dall'Igna. "Eso es lo que he oído, aunque sé que no hay nada oficial todavía", explicaba alguien que puede tener información sobre si un piloto como Marc va a llegar a su universo.

Lo siguiente será ver cómo encajar a alguien que, según sus palabras, "no hay sido nunca fácil de manejar", y aquí vuelve otra vez esa preocupación de Ducati por romper el equilibrio que ahora hay entre sus pilotos, que se están jugando el Mundial de MotoGP, por ejemplo, Bagnaia y Martín, sin órdenes de equipo por parte de la fábrica ni malos rollos entre ellos.

La llegada de Marc puede ser un lobo en el gallinero, pero de momento lo primero que tiene que hacer Marc es confirmarlo, porque sigue sin querer hacerlo. De hecho, durante la rueda de prensa oficial, insistió en lo de que su podio con Honda en Japón era algo romántico, ante lo que Bagnaia respondió: "Bye bye Honda". Hasta sus propios compañeros están intrigados sobre dónde va a correr en 2024.