A Pedro Acosta (Mazarrón, 17 años) no le gustan demasiado las entrevistas, aunque sabe que son buenas porque «significa que estás delante». Últimamente ha hecho menos, porque después de asombrar con el título mundial de Moto3 como «rookie» el año pasado, le está costando el paso a Moto2. Ayer hizo la «pole» en Le Mans. Está de vuelta.

Parece que vuelve el Pedro Acosta de 2021...

Estoy llegando. Cada carrera estoy mejor, ya en Jerez, después de la caída, estaba rodando en los tiempos del grupo de cabeza, creo que poco a poco voy llegando.

¿Qué le falta en Moto2?

Bueno, cuando estás mucho tiempo haciendo un trabajo, cuando te lo cambian siempre cuesta. Yo llevaba desde que tenía catorce años montado en una Moto3 y ahora a los 18 me ha cambiado todo. Siempre se necesita un tiempo de adaptación.

¿Ya está pilotando a su manera, como quería?

A partir de Argentina ya empecé a ir como yo quería. Aquella carrera fue bastante bien a pesar de salir atrás. Austin fue bien, Portimao hubo la caída múltiple y no se puede valorar y Jerez fue de verdad el punto de inflexión. Fuimos rápidos todo el fin de semana y creo que cuando te cambian las cosas hay un proceso.

¿Ha sentido presión por todo lo que se ha hablado de usted?

El primero que se mete presión soy yo, no necesito que hablen de mí para eso. Yo lo comparo con la situación actual de Gardner y Raúl Fernández. Fueron superiores a todos en Moto2 el año pasado y quién se iba a esperar que lo pasaran tan mal en MotoGP. Estoy en esa situación, pero ya podemos decir que estoy cerca.

Ser campeón no sirve para ser rápido al año siguiente...

No servía ser campeón del mundo ya el año pasado, así que éste no va a ser menos. Se sigue escuchando que soy el último campeón de Moto3, pero eso no vale de nada. La gracia estaría si fuera a final de año campeón de Moto2. Pero no se puede mirar atrás.

Se esperaba que dominase nada más llegar a Moto2...

Estamos yendo bastante rápido, pero no se está viendo. No me preocupan los tiempos, hay que quemar etapas y aprender, que el año pasado hubo muchas cosas que no aprendí.

Todo le salió tan natural, ¿qué se dejó cosas por aprender?

No clasifiqué bien durante todo el año los sábados, pero en Moto3 salía el 25 y a mí me daba igual, porque sabía lo que había. No es que supiera dónde iba a terminar, pero sí conocía cómo es Moto3, sabía que daba un poco igual. Y por eso me salté esas etapas, porque me centraba en el domingo y no en la Q2. Ahora estoy aprendiendo eso y sufriendo un poco.

De un chaval de Murcia a persona famosa...

Bueno, ¿famoso yo? no, Marc Márquez sólo hay uno. Yo llegué al Mundial y se pusieron todos los focos sobre mí. No noté el cambio de no ser nadie y ser alguien, porque desde que llegué me estaban mirando siempre. Ahora que noto que nadie me mira vivo más tranquilo y estoy centrado en lo que tengo que hacer. No hay tantas entrevistas y se pilota mejor.

Usted, Carlos Alcaraz... ¿qué comen en Murcia?

Alcaraz no ha salido de la nada, lleva desde pequeño dándole al tenis. Compararme con Carlos es como compararme con Márquez. Alcaraz ya está en la MotoGP del tenis, más arriba de donde está no hay nada, y yo espero llegar a ese nivel en las motos.

Cumple 18 años el 25. ¿Cómo va el carné de conducir?

Llegará cuando sea el momento, no estoy centrado en eso, estudiar nunca ha sido lo mío. Por ahora el Mundial de Moto2 está por encima en mis prioridades sobre el carné de conducir.