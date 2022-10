Diluvió en Buriram justo antes de la carrera de MotoGP y las nubes volvieron a caer sobre el circuito justo cuando todo terminaba. En medio pasaron muchas cosas: un retraso de casi una hora en el comienzo de la prueba, una nueva victoria de Oliveira sobre mojado, donde es un auténtico especialista, y un hundimiento de Fabio Quartararo, que no entró en los puntos (17º), agarrotado bajo la lluvia y que a falta de tres carreras para el final ve que su ventaja prácticamente ya no existe.

Sólo dos puntos le quedan en el bolsillo, muy pocos teniendo en cuenta cómo están las Ducati y cómo lo está amenazando ya Bagnaia. Pecco rescató un tercer puesto que le permite estar cada vez más cerca de culminar la remontada y aunque todavía no haya alcanzado el liderato sí parece que es el gran favorito para lo que queda.

Detrás de ellos está Aleix Espargaró, que tuvo un toque con Binder, tuvo que hacer una long lap de penalización y al final acabó undécimo para recortarle cinco puntos a Fabio y quedarse a 20 del liderato. El de Aprilia tuvo un día complicado pero debería estar contento de estar un poquito más cerca y poder seguir soñando.

Marc Márquez estuvo toda la carrera rozando el podio y a falta de seis o siete vueltas pareció que podía pasar a Bagnaia y subirse al cajón por primera vez tras su cuarta operación quirúrgica. Finalmente tuvo que conformarse con una quinta plaza y una actuación sólida que le sirve para seguir progresando.

Todo empezó más tarde de lo previsto por la lluvia y lo hizo sobre mojado y con la visibilidad justa. Muy pronto Miller y Oliveira confirmaron que ellos son los reyes cuando hay charcos y se marcharon en busca de la victoria Fue más sólido el portugués, que le quitó al australiano la posibilidad de llegar a su casa con dos triunfos consecutivos. No pudo pasar de esa segunda plaza, como tampoco Zarco pudo ir más allá del cuarto lugar.

No pudo o no quiso, porque el francés aseguró que no quería hacer un fallo a rueda de Bagnaia y arruinar la carrera del líder de la marca italiana y que está luchando por el título. Prefirió quedarse detrás y provocó el enfado de la afición francesa, que esperaba un ataque de patriotismo y que tratase de adelantar para ayudar a Quartararo. Hizo lo lógico teniendo en cuenta la fábrica que le paga y todo queda apretadísimo para las tres carreras que quedan: Australia, Malasia y Valencia.