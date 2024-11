Marc Márquez, "con todas las herramientas para luchar por el título"

Marc Márquez no se guarda nada. El piloto de Cervera está inmerso en la preparación de la pretemporada con Ducati. Marc vuelve a ser piloto de fábrica y a aspirar a lo máximo en 2025. En un acto con Estrella Galicia 0.0 hizo un repaso de lo sucedido esta temporada. "Ya tocaba un poco un vídeo de celebración de buenos momentos, de alegría, de sonrisa, porque llevamos cuatro años que todos los vídeos erán que si fotos de fracturas, que si caídas que si "highlights" volando y bueno, este año ha sido el reencontrarme poco a poco, el de marcar objetivos siempre realistas, el de conseguirlos y sobre todo encontrar una gran familia y un ambiente perfecto en el momento que me encontraba", comentó Marc tras el vídeo de presentación.

Rueda de prensa de Marc Márquez Blanca Millez Agencia EFE

Sobre lo ocurrido en este año. "No se han ganado títulos, pero yo a nivel personal he ganado mucho más, he ganado reencontrarme, he ganado alargar mi carrera deportiva y no pensar en si continuar o no, eso ya son pajaritos, que ahora digo ¿cómo podía pensar eso? Pero, en la situación que estaba me pasa por la cabeza, por eso, dudas también y como he dicho ha habido preguntas y respuestas que han salido de forma muy muy positiva y muy buena. Lo que intentaré el año que viene será seguir divirtiéndome encima de la moto porque si un piloto es feliz, es rápido, así que intentaré seguir con esa felicidad, que lógicamente depende mucho de los resultados", aseguró Marc.

El reto para el piloto ocho veces campeón del mundo está claro. "La gran pregunta, era: ¿sigo siendo competitivo o no? Competitivo lo soy, ahora habrá que ver el año que viene el gran reto de tener la mejor moto de la parrilla de salida y a ver qué soy capaz de hacer. Evidentemente estoy con el equipo que ha ganado el campeonato por equipos los últimos años y que ha sido dos veces campeón", comentó Márquez, aunque Ducati debatía entre tener en sus filas a Marc o al actual campeón del mundo Jorge Martín, finalmente se decidieron por la experiencia de Marc, quien añadió que al abrirse la puerta de Ducati Factory, estaba seguro que esa era su única opción para las siguientes temporadas.

Mentalmente, Marc no tiene ningún truco bajo la manga o algo especial para prepararse, pero tiene claro qué debe de hacer. "Es imposible prepararse mentalmente, es vivirlo y sobre todo cuando lo vives tener gente alrededor tuyo que te ayude y que te diga las cosas que muchas veces uno no quiere escuchar o que duelen escuchar. Entonces cuando te rodeas de gente que va a estar remando hacia la misma dirección y que tiene la confianza de decirte las cosas esto pues ayuda muchísimo a salir de estas de estas situaciones y también el saber desconectar. Pasas 210 días en un circuito vale, pero quedan 165 aún para para vivir la vida", indicó.

"Mi reto es hacer una pretemporada completa. Hacer una pretemporada donde me pueda preparar bien físicamente y luego también donde pueda hacer unos buenos test en Malasia y Tailandia y lógicamente me gustaría luchar por el título, por eso estoy en el mejor equipo, con la mejor moto y tengo a los compañeros de equipo que han ganado dos años y se ha disputado el Mundial hasta la última carrera con Jorge y lo ha perdido por 10 puntos. Tengo todas las herramientas para luchar por un título ahora, estará en mis manos", señaló Marc para dejar en claros sus objetivos.