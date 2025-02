MotoGP: Jorge Martín confiesa cómo está tras su nueva lesión

Jorge Martín ha utilizado las redes sociales para confesar cómo se encuentra después de su caída entrenando, en la que volvió a fracturarse varios huesos y que le ha obligado a pasar por el quirófano y a perderse la primera cita de la temporada en Tailandia. "Si algo tengo claro es que los golpes pueden superarse. No sé si esto me hará más fuerte, pero sí sé que voy a salir adelante, como siempre lo he hecho", escribió el piloto en su perfil de Instagram.

La temporada ha empezado para él de la peor manera, con dos fuertes caídas en la primera jornada de test del invierno en Sepang y después con un nuevo accidente justo antes de viajar a Tailandia, cuando estaba entrenando y probando su estado físico.

La nueva caída le mandó de nuevo al quirófano, tal y como informó el equipo Aprilia oficial. "La intervención se ha completado con éxito, con la implantación de dos tornillos a nivel de la fractura del radio y uno a nivel del escafoides izquierdo para su estabilización y para facilitar el proceso de curación. La cirugía se realizó por vía percutánea con asistencia artroscópica".

El madrileño, vigente campeón del mundo de MotoGP, ya fue operado a principios de este mes para reparar una doble fractura de la cabeza del quinto metacarpiano de la mano derecha y de los metatarsianos tercero, cuarto y quinto del pie izquierdo.

Martín se va a perder la primera cita del curso 2025, en Tailandia, y está por ver si llegará a tiempo para la segunda, en Argentina, entre el 14 y el 16 de marzo. Ni Aprilia y Jorge hablan de plazos, porque el "único objetivo" es recuperarse "al 100% para volver a competir y disfrutar" de su "pasión, que son las motos". "Porque carreras hay muchas, pero mano solo hay una", advirtió. "Los golpes siempre son duros, pero cuando llegan seguidos, el impacto se multiplica", reconoció.

"Esta vez han sido especialmente fuertes, tanto física como mentalmente, y han hecho que, por primera vez en mi vida, me pierda la carrera inaugural de la temporada. El año no empieza como me gustaría. El lunes, mientras entrenaba por primera vez después de la caída en Sepang para llegar en la mejor condición posible a Tailandia, sufrí un 'highside' que me provocó cuatro nuevas fracturas, además de las tres que ya arrastraba de hace dos semanas", agregó en redes sociales.