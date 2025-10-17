Tragedia en el Rally de Marruecos

El piloto de motos portugués Jorge Brandao falleció este viernes al sufrir un accidente durante la quinta y última etapa del Rally de Marruecos, de 216 kilómetros cronometrados con salida y meta en Erfoud, según informan los organizadores.

"Hoy, 17 de octubre, durante la quinta etapa del Rally del Marruecos, que discurre en bucle alrededor de Erfoud, el motorista Jorge Brandao, que participaba por segunda vez en la carrera, sufrió una caída en las dunas en el kilómetro 214", explican los organizadores.

Brandao, del equipo Old Friends Rally, "fue atendido rápidamente por los médicos de un helicóptero médico que lo trasladó al hospital de Erfoud, donde lamentablemente falleció a las 13:55", agrega el Rally del Marruecos, que "presenta sus más sinceras condolencias a su familia y seres queridos".

Victoria española

Tosha Schareina (Honda) se ha impuesto en la categoría de motos al australiano Daniel Sanders (KTM), a 03.12, y al estadounidense Ricky Brabec (Honda), a 09.37, mientras que su compatriota Edgar Canet (KTM) finalizó en la quinta plaza y se ha proclamado campeón del mundo de Rally2.

El francés Adrien van Beveren ha finalizado la prueba en cuarta posición a 30 segundos del español de Honda, que sumó 15:51.34 por 15.54.46 del campeón del mundo australiano en la categoría absoluta a lo largo de esta raid que cierra el campeonato.

Canet finalizó con un tiempo de 16.36.07 por delante del chileno Ignacio Cornejo (Hero) y del también español Lorenzo Santolino (Sherco) con 16.36.10 y 16.44.19