Nadal anuncia cuándo tomará la decisión sobre Roland Garros

Mucho se ha especulado sobre la salud de Nadal y no es para menos, las lesiones le han "pasado factura". En la rueda de prensa de ayer el tenista se refirió a su presente: "Estar aquí significa mucho y lo digo de corazón. Hace tres semanas no sabía si iba a poder jugar un partido oficial y hoy estoy en mi segunda semana consecutiva. Esta es una gran noticia". Sin embargo, fue claro sobre lo que espera de la competición: "No creo que en ningún caso me vaya a ir contento al cien por ciento de este torneo. Pero si me voy sin hacerme daño, con la sensación de que he podido competir sin que me pase nada y soy capaz de jugar a un nivel competitivo el sábado, podré decir que ha sido otra semana aprobada".

AMP.- Tenis/Madrid.- Rafa Nadal aprovecha la bisoñez de Blanch y firma un plácido estreno en Madrid Europa Press

Se mostró muy realista de su situación actual y tiene claro que en la segunda ronda se enfrentará a un competidor formidable, el australiano Álex de Miñaur, a quien conoce muy bien y con quien espera probarse tenísticamente para saber en realidad en qué estado físico se encuentra. "Jugaré contra un rival que me pone las cosas muy difíciles, te regala poco y te hace jugar todos los puntos. Por lo cual, en el momento en el que estoy se hace más difícil. Soy consciente de que este tipo de partidos, para ganarlos, se necesita de tiempo y de esfuerzo físico en la mayoría de los puntos. Vamos a ver cómo estoy de capacitado para hacerlo".

Además, afirmó que sí le sorprendería ganarle a Miñaur, pero que no es algo que lo inquieta porque no influirá en su rendimiento. Lo que más le emociona es poder tener la oportunidad de jugar otro día en Madrid. "A nivel personal/deportivo no me genera nada ganar o perder el sábado, siendo honestos, para mí son más importantes otras cosas".

De igual forma, reconoció la calidad de Darwin Blanch al comentar que, pese a haber cometido muchos errores que le otorgaron facilidades en su victoria, es un jugador con un gran potencial que pronto dará de qué hablar.

Nadal tiene claras sus prioridades

"Lo más importante es darme la oportunidad de seguir. Después de año y medio es la primera vez que juego dos semanas seguidas y aunque no sean muchos partidos, estoy entrenando cada día". Pese a su conocida competitividad concluyó que: "El ganar o el perder hace parte de nuestro día a día. A veces lo que cuesta más es salir a tope, hasta el final, y hoy tengo que ir con un poco más de cuidado".

El objetivo es el Roland Garros

Uno de los temas que más inquieta a los apasionados por el buen tenis es la presencia de Rafa Nadal en el Philippe Chatrier. Sobre esto aclaró que era indispensable recuperar la buena forma: "Yo voy a hacer mi camino… No jugaré en París sin la sensación de que puedo competir. No me refiero a ganar, quiero salir a la pista con la sensación de que puedo dar mi máximo". Además, dio los tiempos que tiene contemplados para decidir si competirá en el torneo: "Mi decisión sobre París la voy a tomar después de Roma".