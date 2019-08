No duda Rafa Nadal en el US Open: supero a Chung en tres sets (6-3, 6-4 y 6-2) y ya está en los octavos del torneo. Con un cuadro cada vez más limpio, el tenista español está mostrando una firmeza que le convierte en un enemigo peligroso. Mientras Djokovic da síntomas de lesión, Nadal no se permite ni una flaqueza