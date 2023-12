Ojo a lo que dice sobre Nadal el que fuera entrenador de Federer

Nadal está a poco más de dos semanas de reaparecer. Será en Brisbane, el torneo australiano que es uno de los que habitualmente sirven de preparación para el primer Grand Slam de la temporada. Pues en Brisbane ya se ha desatado la "Nadalmanía" desde que Rafa confirmase su presencia en el cuadro principal. Las entradas poco menos que han duplicado sus precios desde el primer día de competición. El hipotético estreno del zurdo en la sesión de tarde del primer día del año ha disparado las entradas hasta los 89 dólares y un asiento para la final ya cuesta 240.

Y es que las sensaciones que está transmitiendo Nadal en las últimas jornadas, primero desde Manacor y esta semana desde la sede de su academia en Kuwait, son muy positivas. Para ratificar esta impresión no hay más que leer unas declaraciones de un viejo conocido de Rafa. El croata Ivan Ljubicic, ante quien ganó su primer título en Madrid en la mítica final del Rockódromo, ha concedido una entrevista en "La Gazzeta dello Sport". Ljubicic fue entrenador de Roger Federer y ahora trabaja como técnico en la Federación Francesa de Tenis. Su reflexión sobre Nadal es de lo más interesante: "Su regreso no será la presencia de una vieja gloria. Fils, el tenista francés que sigo por la Federación, se ha entrenado con él en Kuwait. Me ha escrito y me ha dicho que está jugando a un nivel altísimo. Todavía espero grandes cosas de Nadal”.

Fils, elegido recientemente Novato del Año en la ATP, ha estado entrenando con el ganador de 22 Grand Slams y ha podido comprobar cómo es el estado de forma del español. Y lo que trasladan las imágenes por las redes sociales está cerca de la realidad.

Ljubicic no se quedó sólo en el análisis de Rafa. "Ahora Sinner es el primer rival de Djokovic, le veo por delante de Alcaraz y Medvedev. Pero el tenis vive de momentos y con la preparación invernal todo empieza del cero. Pero Jannik está entre los top”, afirma. "La temporada podría indicar que Djokovic, Alcaraz y Medvedev han abierto una brecha con el resto, pero no hay un dominio de tres jugadores como el del Big Three. Hay muchos tenistas que pueden molestar como Rune, Shelton, Hurkacz y no tenemos que olvidarnos de Ruud”, afirma.