El 'palo' de Javier Tebas a Marcelino por sus quejas: "Que siga, otra más"

Si algo caracteriza a Javier Tebas es que no es alguien que se calle por agradar. Y en el mediodía de hoy, el presidente de LaLiga ha respondido a las críticas lanzadas ayer por Marcelino García, entrenador del Villarreal, al respecto del penalti que se le señaló en contra a su equipo frente al Getafe. Una pena máxima que, a juicio del técnico asturiano, impidió que el 'Submarino' sumara los tres puntos.

En este sentido, Tebas ha aludido a la reiteración de las quejas de Marcelino: "Como se queja de todo, que se siga quejando", afirmó antes de zanjar diciendo que "no hay más", en relación a la jugada. Tebas concedió que Marcelino "tiene derecho a quejarse, pero es una más en la lista". Y es que el preparador asturiano culpó a Figueroa Vázquez, el árbitro del VAR en el partido, del penalti pitado al que acusó de erigirse en "protagonista" con esa acción. Además aseguró que Figueroa "no es muy buen árbitro", ya que se trata de un colegiado "descendido".

Tebas ha salido al paso de estas declaraciones garantizando la ecuanimidad de la competición: "Es el árbitro que designa el Comité Técnico de Árbitros y que le tocará a todos. No he visto la jugada, pero Marcelino, como se queja de todo, que se siga quejando, no hay más. Tiene derecho a hacerlo, pero es una más en la lista", zanjó Tebas sobre el penalti realizado por Raúl Albiol, al dar un manotazo en el área al delantero del Getafe Bertug Yildirim.

En rueda de prensa tras el encuentro, Marcelino se preguntó "cuántos penaltis de estos" se pueden pitar en un partido, ya que el árbitro principal no dio entidad suficiente a la jugada para pitar la pena: "Pero llega el señor del VAR, lo llama y le die que es penalti".

Finalmente, el entrenador del cuadro amarillo asumió que, pese a "no estar de acuerdo", a los entrenadores no les quedaba otra que "aceptar lo que decide el comité". De momento, sus palabras han encontrado respuesta en el presidente de LaLiga.