Piastri, "pole" en Bahrein; Verstappen sufre

Conforme pasan las carreras del calendario 2025 de la Fórmula 1, y eso que todavía solo van cuatro Grandes Premios, la igualdad empieza a imponerse entre escuderías como McLaren, Mercedes y Ferrari. Los circuitos son diferentes y cada trazado beneficia a algún equipo concreto, como ocurrió en este caso con los Mercedes o el Alpine de Gasly, que de repente protagonizaron la sesión de forma sorprendente. Esa fue la tónica de la clasificación para la carrera de Bahrein, en la que Piastri marcó la “pole” por delante de Russell, Leclerc, Antonelli, Gasly, Norris y Verstappen. Poco a poco, el joven australiano empieza a convertirse en una opción a tener en cuenta para lucha por el campeonato junto a su compañero Norris, que no estuvo muy acertado y perdió sus opciones de triunfo de forma doble. Es decir, internamente, su compañero, el más rápido, tendrá todas las prioridades estratégicas dentro de McLaren y, además, el británico, sexto, correrá más riesgos en la salida partiendo rodeado de coches en la frenada.

La segunda plaza fue para Russell con el Mercedes, que demostró que puede ser un favorito a la victoria en el emirato árabe junto a Leclerc, que puede dar un susto como ha ocurrido alguna vez en este lugar. No se espera un alto nivel de degradación de neumático, y eso puede que le venga a bien a Ferrari. Otra de las sorpresas de la clasificación fue Pierre Gasly con el Alpine, que se hizo con el quinto puesto para dejar claro que algo está pasando en Alpine, que mejora carrera tras carrera.

Bahrain F1 GP Auto Racing ASSOCIATED PRESS Agencia AP

La peor parte de la clasificación se la llevaron los pilotos de Red Bull, con Verstappen séptimo y Tsunoda décimo, aunque el japonés empieza a respirar poco a poco tras su primera actuación en Suzuka, donde no mejoró el nivel de su antecesor, que sólo duró en el puesto dos carreras. La octava plaza fue para Carlos Sainz, que esta vez sí, empieza a ver la luz en Williams. Su compañero Albon cayó eliminado y hoy debería estar en la zona de puntos para poner las cosas en su sitio. Llegó a Williams como piloto referencia y hasta el momento esto no ha ocurrido. Alonso no pasó de la Q2 y saldrá 14º.