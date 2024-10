Bagnaia firma el pleno en Japón, pero Jorge Martín resiste mientras Marc Márquez remonta

El Mundial de MotoGP vuelve a encogerse antes de entrar en las últimas cuatro carreras. La lucha entre los dos únicos candidatos está en diez puntos después de un en Japón, donde incluso sumando todos los puntos posibles en Motegi sólo ha podido restarle once a Jorge Martín. El madrileño aguanta incluso saliendo desde el undécimopleno de Bagnaia puesto después de su caída en la Q2. Era todo un reto estar en el podio y lo consiguió con mucha autoridad, porque se quitó muy rápido de encima a Binder y a Marc y después sólo tuvo que pensar en ir a por Pecco, que ya estaba por delante y tirando con todo.

"Tenemos que ponernos este fin de semana como ejemplo para lo que queda", confesaba el italiano, que ha ganado las dos carreras sin dar muchas opciones a los demás. Lo necesitaba en un circuito que le venía mejor que a su rival y donde no ha fallado para seguir con esa remontada que va algo más lenta de lo que a él le gustaría.

Por un momento pareció que podría haber un mano a mano por la victoria entre los dos, pero la rueda delantera de Martín ya estaba algo tocada por la remontada y no consiguió acercarse a menos de medio segundo. "Me estaba jugando una caída, así que a falta de dos vueltas he decidido no arriesgar y coger el segundo puesto", confesaba Jorge, que llegaba a Japón con 21 puntos de ventaja y se marcha a la única semana de descanso de la gira con un colchón de diez, que no son muchos pero sí son más que el año pasado, cuando era él quien estaba por detrás.

La facilidad con la que pasó del puesto once al segundo en un par de vueltas es una muestra del enorme nivel que ahora mismo tiene el piloto del Pramac, mucho más completo que el curso pasado, cuando llevó la lucha por el título a Valencia pero se quedó algo corto. La versión actual de Jorge es mejor y por eso sigue manteniéndose en el liderato con sólo cuatro carreras por delante.

A su rueda remontó Marc Márquez, que salía desde atrás también y se va con dos terceros puestos que le confirma su realidad: está para luchar por Bastianini por el tercer puesto del Mundial, pero no para complicar a los dos colosos. "Ha sido una carrera muy intensa mentalmente. De no fallar y de intentar ser constante, seguramente aburrida para el espectador, pero es difícil adelantar. La primera vuelta ha sido interesante. Una vez pasado ese momento, te pones en fila y aquí es muy difícil adelantar", explicaba Marc en Dazn. "En las primeras vueltas han aparecido los problemas del freno, pero luego me he sentido mucho mejor. Lo malo es que los dos primeros estaban ya lejos. Cuadrando todo podemos estar con ellos, pero van muy rápido y no se les puede recuperar tiempo", continuaba el de Cervera, que sí que pudo contener esta vez a Bastianini y su habitual resurrección en la segunda mitad de las carreras.