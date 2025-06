Pitada al himno español en la final de Pelota Vasca: "Es una muestra de odio terrible"

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha realizado unas declaraciones contundentes tras los abucheos sufridos por la jugadoras vizcaínas al recoger su trofeo en la Liga de las Naciones de Pelota Vasca. Según de Andrés, las deportistas fueron objeto de una pitada y un abucheo “inaceptable”, una situación que ha calificado como “una muestra de odio terrible”. Estas palabras han generado un intenso debate sobre la convivencia, la tolerancia y el papel del deporte como espacio de unión o de confrontación en el País Vasco.

“Ha habido dos chicas de Vizcaya que han ido a recoger su trofeo que han ganado y han sufrido una pitada y un abucheo inaceptable. Ha sido una muestra de odio terrible. Dos mujeres vizcaínas han sido abucheadas por haber ganado la txapela y por la sencilla razón de que lo han hecho con la selección española. Y es de vergüenza ver cómo esas chicas, en su tierra habiendo ganado, en vez de escuchar aplausos han tenido que escuchar pitos y abucheos, y eso sí que es una muestra de odio”, ha asegurado el dirigente del PP vasco.

El contexto de los abucheos

En la Liga de las Naciones de Pelota Vasca, una competición no oficial, Euskadi ha competido contra España, lo que los nacionalistas vascos han entendido como un triunfo, pero en la final femenina, España ha ganado. Eso le ha dado la medalla de oro y la posibilidad de que suene el himno español. Y el público se ha indignado.

El dirigente popular no ha dudado en señalar a los responsables políticos de esta situación, responsabilizando directamente tanto al PNV como al PSOE de fomentar un clima de división y exclusión: “Esa es la situación a la que el PNV y PSOE nos están conduciendo. Es una vergüenza lo que hemos visto. Es lamentable la división a la que están conduciendo y el odio que están mostrando”, ha denunciado de Andrés.

La presión sobre los deportistas

Javier de Andrés ha puesto el foco en la presión que, según él, sufren los deportistas vascos que deciden competir bajo la bandera española. Para el presidente del PP vasco, el ambiente hostil que se ha vivido en la entrega de medallas es una muestra de la dificultad que existe para que los jóvenes deportistas se sientan libres de representar a España sin temor a represalias sociales o a la desaprobación pública.

“Y eso es lo que estamos padeciendo en el País Vasco, es presión para que no haya gente con ganas de representar a España, a pesar de haber sido campeones. Y esa es la forma de actuar del PNV y de aquellos que no tienen la más mínima tolerancia y luego piden toda para sí mismos, pero ellos no dan ninguna”, ha indicado.