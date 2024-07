¡Polémica en Argentina! Milei destituye a Garro por pedir una disculpa de Messi

Argentina está viviendo algo insólito. Javier Milei, presidente de la nación, ha fulminado a su Subsecretario de Deporte, Julio Garro, después de que pidiese en una entrevista una aparición deLeo Messi como capitán de la selección de fútbol para pedir disculpas por el cántico racista que salió a la luz sobre los franceses.

“La Oficina del Presidente informa que ningún gobierno puede decirle qué comentar, qué pensar o qué hacer a la Selección Argentina Campeona del Mundo y Bicampeona de América, ni a ningún otro ciudadano. Por esta razón, Julio Garro deja de ser Subsecretario de Deportes de la Nación”, reza el comunicado emitido en el perfil de la Oficina del Presidente en la red social X.

"Garro había rectificado en esa misma red social horas antes una vez que Milei se mostró en contra de su petición pero no le ha servido para salvar el cargo", afirman medios argentinos. Por su parte, el presidente argentino defendió el cántico que entonaron los internacionales de la selección en el que cargaban con comentarios racistas a los futbolistas franceses con orígenes africanos. Julio Garro, a través de un mensaje en X, ha desmentido su petición a Leo Messi a pesar de haber aparecido en radio horas antes para declararlo de manera clara. La opinión de Javier Milei es muy diferente a la suya y la marcha atrás no ha tardado en producirse. La polémica no deja de crecer.

Además, Enzo Fernández también pidió disculpas después del tsunami que provocó su vídeo en las filas del Chelsea, han sido muy pocas las figuras argentinas que han seguido esta línea. De hecho, Javier Mascherano, técnico de la selección Sub-23 que acudirá a París 2024 defendió al centrocampista y calificó la canción como una broma.