La polémica de un equipo de Tercera que celebra su victoria con la camiseta de Pablo Jara, investigado junto a Rafa Mir.

Rafa Mir está siendo investigado por una supuesta agresión sexual, pero esto no se queda aquí. El jugador del Valencia no es el único que está siendo investigado por este suceso, puesto que también hay otro futbolista que también estaba con él: Pablo Jara. Actualmente, está sin equipo, ya que el Alcantarilla de Tercera RFEF, asegura que esta temporada no tiene ficha con su club, por lo que ahora es libre y no está vinculado a ninguna entidad.

Sin embargo, hay dudas porque el club el pasado domingo ganó al Plus Ultra en la primera jornada de la temporada por 0-1. Una vez terminó el encuentro, todos sus jugadores posaron con la camiseta de su excompañero, Pablo Jara, para dedicarle la victoria y darle ánimos en este proceso de investigación. El club subió la foto a sus redes sociales, pero unas horas más tarde tuvo que quitarla, ante el aluvión de críticas que recibieron por posar con la camiseta y subirla a la cuenta oficial del club. Todo esto, además de las críticas, también provocó que muchas asociaciones de mujeres criticasen a la entidad. Ahora bien, muchos usuarios mantienen que, de momento, la realidad es que se trata de una presunta violación, en ningún caso aún demostrado.

La Verdad de Murcia informa que, a pesar de que el jugador no pertenece al club, el mismo día de la detención estaba en las instalaciones de el Alcantarilla, para tratarse de una lesión muscular. Su Presidente deja claro que no tiene ficha con el club: “Yo soy el presidente del club también y os voy a decir que Pablo no es jugador del Alcantarilla FC porque no hemos llegado a un acuerdo con él en esta pretemporada. Estaba entrenando con nosotros hasta hace unos días. Eso se puede comprobar porque no está inscrito en la Federación”, terminó eponión Gabriel Esturillo, para aclarar todo esto.