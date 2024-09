La reveladora frase de un amigo de Rafa Mir a la presunta víctima tras salir de la casa

En el caso Mir la Justicia va a tener que determinar cuál de las dos versiones tiene más credibilidad. La de Rafa Mir, que asegura que todo fue consentido y que los rasguños de una las mujeres se produjeron en la discoteca o la de una de las mujeres, que, según su declaración fue agredida por la fuerza y contra su voluntad, según ha revelado El Español. En su versión, la mujer de 21 añoso asegura que fue agredida en la piscina y también después, en el baño, en el que entró contra su voluntad. "Rafa se acercó a mí, empezó a hablar conmigo, a bailar y llegamos a besarnos en la discoteca. Estaban presentes mis amigas que se encontraban en el mismo reservado VIP", asegura en su declaración. Son dos amigas y el futbolista del Valencia y dos amigos, que deciden ir, cuando acaba la noche, a la casa del futbolista. En el taxi, en el que viajan el futbolista y las dos mujeres, se produce un incidente: el futbolista empieza a tontar con la otra mujer, de 25 años y la de 21 se cambia de sitio. " Me desplacé a la zona delantera, por el interior del vehículo, pasando por encima de 'X' y le recriminé la actitud que estaban teniendo. Parecía que Rafa estaba jugando con ambas".

En la casa, el futbolista mantiene relaciones con la mujer de 25. Cuando termina, va a la piscina. "Pasada media hora, Rafa bajó a la zona donde nos encontrábamos y me cogió a la fuerza y me tiró a la piscina con la ropa puesta. Yo vestía un top negro y una falda pantalón elástica. En cambio, Rafa iba en calzoncillos. Una vez dentro de la piscina, me cogió a la fuerza e intentó besarme mientras me cogía la cara en contra de mi voluntad". Ella intentó retirarse, pero el futbolista la cogió con fuerza y es cuando la empieza a tocar y a introducir dedos contra su voluntad. Ella le dice que pare: "Me negué en todo momento, llegando a decirle verbalmente y de forma contundente que me dejase y que no quería que hiciera eso".

Se van de casa, vuelve por el bolso y sucede lo del baño

Consigue irse de la piscina y muy nerviosa busca su móvil. No lo encuentra y con ayuda de su amiga, con la aplicación de buscar mi iPhone, descubren que está en la discoteca. Con el móvil de su amiga, llama a su padre para que vaya a recogerla y se va de la casa. Pero de repente, se da cuenta de que se ha olvidado el bolso y vuelve al interior de la casa de Rafa Mir: "Rafa me cogió fuerte por el brazo, llegando a provocarme varios moratones y me introdujo en el baño de la planta baja", cuenta. Dice que Mir cierra el pestillo y vuelve a tocarla sin consentimiento, mientras ella llora y dice que va a llegar su padre.

Consigue salir del baño, mientras, cuenta su amiga había sido golpeado por uno de los amigos de Rafa Mir. Las echan del chalé y cuando quieren entrar, según su versión, Pablo Jara, se lo impide: "'No, que sois unas niñatas'. '¡Que os piréis!'". Llegó a empujarla para cerrar la puerta. Al mismo tiempo, este chico le quitó a mi amiga la toalla, golpeándola en la cara y dejándola con un tanga como única prenda de vestir".

Es cuando ven al vecino, que decide llamar a la Policía. "Me parecía que los agentes de la Policía Local varones no creían lo que nosotras narrábamos. No mostraron mucho interés en averiguar lo sucedido, incluso mantuvieron una conversación distendida con Rafa y 'X' mientras se reían. Uno de los policías, me pidió que me tranquilizara para que cuando llegara mi padre no la liase", cuenta.

A las preguntas del el Equipo de Especialistas de Mujer y Menor (EMUME), asegura que el tercer amigo se dirigió a ella, "estando con mi amiga en la calle, para decirme que le sabía fatal lo que había pasado, disculpándose y diciendo que si le hubiera pasado a su hermana los mataría. Incluso me ofreció agua".