Polémica por el supuesto romance entre Rúben Neves y la viuda de Diogo Jota

Rúben Neves, centrocampista del Al-Hilal y amigo íntimo de Diogo Jota, salió al paso con indignación tras ver la portada de una revista portuguesa. En ella, se insinúa que podría existir algo más que amistad entre Neves y Rute Cardoso, la viuda del futbolista del Liverpool fallecido recientemente en un accidente de tráfico en España.

La portada titulaba “Rúben Neves y Rute. Unidos tras la muerte. Cómo la viuda de Diogo Jota se apoya en su mejor amigo”, acompañada por una imagen en la que se aprecia una escena que podría interpretarse como un beso en la mejilla, o el momento previo a un abrazo.

Neves reaccionó públicamente a través de sus redes sociales, expresando que la persona responsable de elegir esa fotografía “no merece ser feliz” y calificando la decisión editorial como “desafortunada”. Aclaró que su relación con Rute es de amistad y solidaridad tras la trágica pérdida, sin ningún tipo de interés romántico.

Además resaltó su estabilidad personal con su pareja: “Mi mujer, Débora Lourenço, y yo llevamos juntos más de 11 años, felices, con una familia que me enorgullece, y en 11 años nunca nos hemos visto envueltos en ninguna polémica. Hemos dado lo mejor de nosotros para ayudar a Rute y a su familia de la mejor manera posible.”

Neves criticó también la publicación por “no respetar a los demás”, la elección de la foto y su publicación. Dijo respetar el trabajo de los medios, pero no cuando se vulnera la intimidad o se ataca a la dignidad personal.

Finalmente, cerró su mensaje con un reconocimiento a su entorno: “Estoy orgulloso de la mujer que tengo, de la familia que tengo. Estamos orgullosos de Rute, por la fuerza que ha demostrado, estamos aquí para lo que sea necesario, ella lo sabe. Gracias”.