La propuesta más polémica del deporte: Así serían los juegos para atletas dopados

Las trampas y el dopaje forman parte de la historia del deporte desde su nacimiento. La búsqueda de éxito y reconocimiento ha llevado a los atletas a lo largo de los siglos a cometer todo tipo de fraudes en sus disciplinas, creyendo que nadie los descubrirá. Muchos de ellos fueron “cazados” y apartados de la gloria. Ahora, con un nuevo e impactante proyecto, ya no tendrían que ocultar sus métodos.

Serían probablemente lo contrario a lo que consideramos el espíritu del deporte pero podría ser real. Unos Juegos abiertos a deportistas que se dopen y que serán denominados Enhanced Games (Juegos Mejorados). Esa es la idea que pretende poner en marcha el empresario Aron D'Souza, australiano de nacimiento pero afincado en Londres que defiende el consumo de drogas para potenciar el rendimiento y pregona que cada atleta puede hacer con su cuerpo aquello que desee.

D’Souza es el presidente de esta coalición conformada por ex atletas, médicos y científicos que busca impulsar la cita deportiva en la que los deportistas participantes no serán sometidos a controles antidoping y tienen total libertad para recurrir a sustancias, lo que según su máximo responsable “borrará todos los récords mundiales” y va a “desbloquear el potencial humano”. "Quiero ver a alguien de 40, 50 o 60 años romper récords mundiales porque la medicina del rendimiento es la vara para el antienvejecimiento, es el camino hacia la fuente de la juventud”, argumentó en declaraciones a The Guardian.

¿Qué son los juegos mejorados?

En su sitio web, los Juegos Mejorados se autodenominan una alternativa a los Juegos Olímpicos "corruptos". La organización dice que el Comité Olímpico Internacional genera miles de millones de dólares en ingresos, mientras que a los atletas participantes "no se les paga lo suficiente", así como el costo de las ciudades para albergar los juegos. Los Juegos Mejorados también dijeron que el COI vilipendia a los "atletas mejorados" y enumera el récord mundial "mejorado" rechazado por el COI.

Estos peculiares juegos predican el uso de la ciencia, con los objetivos de:

Abrazar el capitalismo

Reutilizar la infraestructura actual

Pagar a los atletas de manera justa

Enfocarse en los deportes básicos

Batir récords mundiales

Fomentar mejoras

Cuando se usa correctamente, la inclusión de mejoras en el rendimiento puede tener efectos significativamente positivos en los resultados del entrenamiento y las rutinas de ejercicio. En pocas palabras, las mejoras en el rendimiento aumentan los efectos del entrenamiento y ayudan a los atletas a alcanzar el verdadero pico de su capacidad atlética", dice el sitio web. En lugar de penalizar el uso generalizado de mejoras en el rendimiento, este movimiento a los atletas dopados. "Queremos ver de qué son realmente capaces los humanos", aseguran.

Asimismo, denuncian que los atletas que usan drogas para mejorar el rendimiento son vilipendiados en incluyen en su web una lista de “récords mundiales mejorados” que celebra los logros de atletas que fueron despojados de sus medallas y récords por dopaje, como Ben Johnson, Tyson Gay, Yelena Isinbayeva, Lance Armstrong o Florence Griffith-Joyner.

Los juegos se centrarían en competencias individuales de atletismo, deportes acuáticos, gimnasia, levantamiento de pesas y combate, pero aún no se han anunciado ni fechas ni lugar.

"Peligroso e irresponsable"

La idea de D'Souza ya ha recibido críticas, ya que el director ejecutivo del Comité Olímpico Australiano, Matt Carroll, cree que los Enhanced Games no son seguros. “No sabemos casi nada sobre esta organización, pero el deporte debe ser limpio y seguro para todos los atletas”, dijo Carroll. “El Comité Olímpico Australiano cree que el concepto de juegos mejorados con drogas es peligroso e irresponsable. El movimiento olímpico está dedicado al deporte limpio y la excelencia atlética, celebrando lo mejor de la humanidad, la excelencia, la amistad y el respeto", subrayó.