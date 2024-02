«Estamos pagando el caso Negreira»: Xavi vuelve a quejarse de los árbitros

La expulsión de Vitor Roque hizo que Xavi volviera a quejarse de los árbitros después de la victoria ante el Alavés (1-3) en Mendizorroza. El brasileño vio dos amarillas exageradas, especialmente la segunda, en la que llega tarde a una disputa con Rafa Marín. «La vamos a recurrir porque está claro que es un error, otro error del árbitro hacia nosotros», decía el entrenador del Barcelona. «Otro error», afirmaba para dar idea de que la situación se repite en el tiempo. «Vitor nos da profundidad, tiene gol, tiene llegada y es muy injusta la expulsión», añadía ante las cámaras de Dazn.

La queja se repitió después, ampliada, en la sala de prensa. «Yo sólo pido que nos dejen competir, sólo pido esto y ya no voy a hablar más de los árbitros porque luego se me gira todo en contra. Porque hoy es otro error flagrante y creo que estamos pagando el caso Negreira. No tengo ninguna duda, esa es la realidad, esa es la verdad, lo que siento yo», explica Xavi, «Pero no voy a hablar mucho más. La realidad ya la estáis viendo, pero luego me matáis. Para qué voy a decir una mentira. Esa es la verdad», insistía durante la conferencia de prensa posterior al partido.

Después, el entrenador azulgrana elogió a sus jugadores. Primero a Lewandowski: «Robert es nuestro goleador y puede pasar una mala racha, él dice que ha perdido un poco la chispa, pues hoy ha hecho un gran partido otra vez». Después a Yamal: «Lamine ya lo vemos, es un talento bestial. Es una aparición como aparecen muy pocos en estas condiciones. Tiene todo y además trabaja para el grupo, que es lo más importante. Tiene 16 años, pero cómo trabaja, cómo ser afana, ayuda al lateral y luego ya vemos el talento natural que tiene», reconoce.

Y más tarde elogió a todo el equipo. «Es saber competir. Hoy era un campo muy exigente, muy físico, muy de estar concentrados noventa minutos. El equipo ha competido muy bien con y sin balón y me voy voy satisfecho», asegura. «A partjr de la expulsión creo que el equipo ha hecho muy buen trabajo. Estoy muy muy satisfecho hoy y feliz por la reacción de los futbolistas, que se lo merecen. Reciben muchas críticas, pero hoy es un momento de elogiar al grupo, al equipo», concluía.