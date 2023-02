Los récords del anti fútbol del Mallorca contra el Real Madrid: faltas, tiempo real de juego, acoso a Vinicius...

El Real Madrid ha perdido en Mallorca y LaLiga se está complicando, pero en el club blanco dan muchas vueltas a lo que ha sucedido en Son Moix, donde apenas se ha podido jugar al fútbol, por el sistema que ha empleado el Mallorca y lo que ha permitido el árbitro. El plan de Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, era impedir que se jugara, que el Real Madrid estuviese incómodo todo el choque y le ha salido a la perfección.

Tiempo real de juego

Según los datos estadíticos, el partido de LaLiga se prolongó hasta 99 minutos y 53 segundos, pero lo que realmente se jugaron fueron 53 minutos y 2 segundos. De ellos, más del 70% de la posesión fue del Real Madrid. No le sirvió ni para empatar.

“Fue un partido intenso. Tenemos que incomodar al rival, no dejarle espacios, no dejarle pensar, y aún así, tiraron 14 veces a puerta. El Madrid tiene ese gen que, si no le haces el segundo, lo dejas vivo hasta el final y te puede levantar el partido”, contaba Javier Aguirre acerca de su estrategia. “Nosotros jugamos con nuestras capacidades. Hoy nos salió cara, pero venimos de dos o tres derrotas dolorosas porque no competimos”, continuaba.

Todo salió como esperaba el entrenador del Mallorca. “Es el típico partido en el que el rival es superior a ti, en el que tienes que leerlo bien, incomodarlo, y si te pones por fortuna por encima en el marcador redoblar esfuerzos, seguir con tu plan de juego, no regalar espacios, porque si no el Madrid te puede hacer un buen traje. Cerraditos, con el marcador a favor. Hoy el trabajo colectivo fue bueno, salvo dos o tres contras que debimos aprovechar mejor”.

Récord de faltas

29 faltas hizo el Mallorca al Real Madrid durante el encuentro. “Es el mayor número de faltas de un equipo en un partido de La Liga desde el 7 de noviembre de 2020 (30 faltas del Eibar contra el Huesca y 0 amarillas para el Eibar)”, según contaba Míster Chip en su cuenta de Twitter. Según el tiempo real de juega, sale una cada minuto y medio.

Pero el colegiado tardó 71 minutos en amonestar a un jugador del Mallorca. Al final del primer tiempo, Vinicius y Ceballos por protestar, ya habían visto una cartulina amarilla.

Las quejas de Vinicius

A Vinicius, camino del autobús del Real Madrid al pasar andando por la zona mixta, sobre un nuevo “partido duro” en los marcajes recibidos de sus rivales. “Hay que preguntar a los árbitros”, respondió el brasileño, que de esas 29 faltas se llevó 10. Según Opta, la cifra más alta de faltas recibidas por un jugador del Real Madrid desde que Isco sufrió las mismas en un partido ontra el Betis en 2013. Diez años después, Vinicius ha sido golpeado el mismo número de veces. Vinicius, según Míster Chip es el futbolista que más faltas recibe en Europa.

79 Vinicius 59 Neymar 58 Djaló, Success y Zaccagni 57 Zaha 56 Savanier 52 Palazón 50 Bellingham y Seidu

Vinicius sabia lo que le esperaba por todo lo que se había dicho los días antes, las palabras de Maffeo y de Raíllo, pero puede ser que las faltas que recibió y el ambiente tan contrario que se encontró en Son Moix le influenciara a él y al resto de los compañeros más de lo que se esperaba.

Después del partido, Javier Aguirre aseguró que Maffeo, uno de los futbolistas más activos contra Vinicius fuera y dentro del campo le pidió el cambio. “Pablo Maffeo me pidió que lo sustituyera al final del partido. Quería la ovación del público del Mallorca, pero le dije que siguiera jugando. Lo conozco”, decía el entrenador mexicano del Mallorca.