La rajada de un excandidato contra Laporta: "Es un problema para el club..."

Víctor Font fue candidato a la presidencia en los último comicios y vuelve a la carga contra Laporta. "Es cierto que este año ha sido un poco diferente porque en los últimos dos o tres meses hemos intentado canalizar el desencanto que hay dentro del barcelonismo. Envié una carta al presidente Laporta porque había cosas en el ámbito institucional y económico que nos preocupan y mucho. Le tendí la mano para ayudar. Mis preocupaciones son muy extendidas dentro del barcelonismo y no están relacionadas con el hecho de que la pelota no entre. Laporta me contestó la carta el 11 de junio", dijo.

"Me dejó más preocupado. Hay tres cosas en las que coincido. Una, que estamos deseando que al Barça le vaya bien; Dos, que estamos muy contentos de ver que La Masía es una fuente de talento inagotable. Aunque dudas del relato cuando compras al Vitor Roque y vendes a Marc Guiu; y tres, que le deseamos lo mejor a Flick. A excepción de estos puntos, la respuesta es decepcionante porque no reconoce que hay un problema, dice que todo va muy bien, no hay capacidad de hacer un diagnóstico de la situación real, no se identifican riesgos ni problemas. Este Laporta más que la solución es el problema", aseguró.

"Salvar al club no es cuadrar el balance. Y esta temporada tampoco cuadramos el negocio ordinario aunque digan que sí. Cuadraremos vendiendo jugadores. Esto permitirá a la junta salir y decir que hemos salvado al club. Si tienes 1.000 euros y gastas 1.200... y esto el Barça aún lo tiene. Nos vendemos patrimonio para tapar agujeros en forma de jugadores o negocios. No es mala noticia vender el 49 por ciento de Barça Studios, siempre que lo hagas bien. En los próximos días nos dirán que igual hemos convencido a un proveedor del club... más huir hacia adelante y esto pone en peligro la situación patrimonial. Hace 2 años que vendimos el 49% de Barça Studios y no tenemos ni el dinero ni el negocio. Faltan dos días para terminar la temporada y la dirección deportiva no sabe cómo va a poder planificar el mercado".

"No se está haciendo gracias a la Junta, si no a pesar de. La preocupación es cómo se está ejecutando. A ver si en noviembre vamos al Camp Nou... En el área institucional, en la carta, también me dice que todo va muy bien. Pero se han ido 30 personas de alto nivel, y parece que no pasa nada. No hay irregularidad con el tema de los avales...y todas las áreas de responsabilidad del club están en manos de amigos o familiares del presidente. Incluso, el excuñado es lo de los que más manda y no tiene ni cargo. ¿Dónde se ha visto esto?".

"Los cambios de rumbo con Koeman, Messi y Xavi, a tres superleyendas del club... No hay nadie por encima del escudo, pero tampoco ningún presidente. Menospreciar leyendas y que salgan enemistadas con el club , a nosotros nos supone un problema", asegura.

"Este año ha habido una media en Montjuïc por debajo de los 42.000 espectadores y nos preocupa que no sea un problema para el club. Las mejores entradas para los turistas, los socios, lo que sobra...Que la Asamblea sigan igual que en los 80... y ahora sólo telemáticas, me imagino que para que no hayan revueltas. Es desincentivar la participación", matiza.

"El club es vivo, tiene un potencial enorme. Si hiciésemos las cosas mínima bien. Si antes de levantar la persiana tenemos 600 ó 700 millones de ingresos, talento de La Masía, una historia única en el mundo... Por eso llevo tantos años trabajando por el cambio. En 2021 decíamos que íbamos tarde, imagínate en 2024, pero la oportunidad aún está. No hay suficiente con querer al Barça, hay que gestionarlo y bien. Hacen falta propuesta y no mensajes triunfalistas. Hace falta transparencia, proyecto y no improvisación. Que se respete a las leyendas. No podemos esperar al 2026. Es momento de coordinar y exigir al club que haga las cosas bien. Laporta de 2024 es más un problema que la solución", dice.

"Es una desilusión. Creo que no tenemos nada a envidiar al Real Madrid y eso hace que nos frustre. Otra cosa es que no tuviésemos potencial, nos tendríamos que aguantar, pero pudiendo fichar a dos o tres de los mejores, el campo va tarde (hicimos el referéndum en 2014)... pero estoy muy convencido que sólo es hacer las cosas bien, sacar potencial de todos los activos que tiene el club. Deportivamente, el Barça va a competir siempre. Deseamos que Flick sea un acierto. Pero lo que nos debería preocupar no es el resultadismo, es poner las luces largas", zanja.