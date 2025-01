Al Rajhi: el ídolo local toma el mando en el Dakar 2025

Cambio de guardia en la general de coches del Dakar 2025. Henk Lategan, que había monopolizado el primer puesto, ha cedido justo a tres etapas para el final y el nuevo líder es el ídolo local, Yazeed Al Rajhi. El empresario y millonario saudí ha confirmado la tendencia de las últimas jornadas y culminó su remontada, para ponerse en cabeza antes de que el Empty Quarter dice la sentencia definitiva.

El simpático y generoso saudí tiene en su mano conseguir su primer «touareg» en su undécima participación, con lo que experiencia no le falta y si hay alguien que conoce el terreno de dunas que viene por delante es él. Al Rajhi tiene 7:09 de ventaja en la general con Lategan, que se dejó muchas de sus opciones ayer, condenado por abrir pista. Ekstrom está a 24:50 y el cuarto clasificado es Al Attiyah a 25:21 después de su primera victoria de etapa de esta edición, lo que le permite mantener una racha de dieciocho Dakares consecutivos con al menos un triunfo parcial. Ha llegado a las 48 etapas ganadas, y se queda a dos del récord de dos auténticos mitos: Ari Vatanen y Stephane Peterhansel. Es verdad que el qatarí no consiguió restar nada más que tres minutos a Al Rajhi y el «touareg» no lo tiene precisamente fácil. Necesita un grave error de sus rivales para darle la vuelta a todo en las tres etapas que quedan por delante. No hay ninguna duda de que va a atacar y, luego, a ver qué pasa.