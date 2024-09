Rayo Vallecano-Atlético: James Rodríguez pone a prueba las rotaciones de Simeone

Vallecas espera con mucha ilusión a su nueva estrella. Han tenido que esperar bastante para verlo sobre el césped, pero James Rodríguez ya está listo para sacar a pasear su zurda por el barrio. Tuvo unos pocos minutos en la victoria de la pasada jornada ante Osasuna y ahora sí parece que puede debutar como titular el colombiano, que dejó algunos detalles en su fugaz aparición. Saben en Vallecas que está en la parte final de su carrera, pero también son conscientes de que vive una segunda juventud, ilusionado tras brillar con la selección cafetera y contento de poder vivir de nuevo en Madrid y jugar en la Liga española. Hace unas temporadas estuvo cerca de vestir de rojiblanco, pero la operación no se completó y ahora lo que va a hacer el mediapunta es poner a prueba las rotaciones de Simeone, que va a tirar de fondo de armario para dosificar los minutos de sus jugadores.

Visita este domingo el Atlético la calle del Payaso Fofó después de un gran esfuerzo en Champions ante el Leipzig y convencido su entrenador de que tiene que repartir minutos. «Tenemos que gestionar de la mejor manera las plantillas, pero siempre viene la dificultad cuando se acerca el partido, porque necesitas ganar siempre. La palabra rotación no es buena, porque en realidad es una oportunidad para los que pueden jugar. No pueden repetir siempre los mismos que uno quisiera que repitan, porque vas camino a lesiones importantes, como se han visto», explicaba Simeone en la previa de uno de los dos derbis madrileños de la jornada. «Desde la parte física y de los médicos, tenemos que intentar gestionar su salud de la mejor manera, porque con salud podemos tener equipo; sin salud, es imposible. Después están ustedes, que cuando el partido termina, si va bien, nadie dice nada, y si va mal, preguntan por qué no juega este y se olvidan de todo esto que preguntan», continuaba el Cholo, que ahora tiene una plantilla más amplia que antes.

Alineaciones

Rayo Vallecano: Batalla; Andrei, Mumin, Lejeune, Chavarría; Valentín, Unai López; Isi, Trejo o James, Álvaro; Camello.

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Le Normand, Witsel, Azpilicueta o Reinildo, Lino; Llorente, Koke, Gallagher; Griezmann y Sorloth o Julián Álvarez.

Árbitro: Melero López (C. Andaluz).

Estadio: Vallecas.

Horario y dónde ver en televisión el Rayo-Atlético

El choque entre el Rayo Vallecano y el Atlético se puede ver este domingo a las 21:00 en Movistar LaLiga, y también en Movistar+.