Real Madrid-Girona. La frase de Ancelotti sobre Vinicius con la que alucinará el brasileño

Vinicius no pudo jugar contra el Atlético por una contractura en el cuello. Lo intentó hasta el calentamiento, pero se tuvo que bajar de la alineación a última hora. El sábado, Ancelotti respondió con un «está bien» cuando le preguntaron cómo se encontraba el brasileño... y vaya si lo estaba. Estaba perfecto, y frente al Girona, el equipo de moda de la Liga, se marcó un partido brutal, de esos en los que está en todas las cosas buenas que le pasan al equipo. Volvió a abrir el marcador, haciendo el gol más difícil de todos y desplegó después su repertorio con una asistencia con el exterior, esa acción que ha aprendido de Modric.

Y no se paró ahí, arruinó la noche a Yan Couto, el lateral derecho revelación, con un regate para que Bellingham hiciera su doblete, y cerró la tarde robando la pelota en el arranque de la jugada del 4-0. «Vinicius ha hecho un partido top, es muy importante. Cuando juega de esta manera, a este nivel y con esta actitud, para mí es el mejor del mundo», reconocía Ancelotti sin esconderse y para reconocer más adelante que en días así es un placer estar en el banquillo del Real Madrid. Y eso que el día empezó con el susto de la lesión de Rüdiger, al que incluso se esperaba en el once titular. «Hoy hemos batido el récord del mundo con cuatro centrales lesionados, así que creo que más preocupado de hoy no voy a estar nunca por las lesiones. Pero los problemas aumentan nuestro compromiso y nuestra actitud y eso es positivo», continuaba el técnico del Madrid, muy feliz por cómo ha subido el nivel defensivo de todos los demás al darse cuenta de que faltaban los especialistas atrás. «Hemos jugado un partido de nivel alto, muy humilde atrás, con un compromiso defensivo muy bueno. Eso nos ha permitido recuperar balones y aprovechar la calidad arriba con grandes transiciones», celebraba el italiano, que quería destacar cómo todos sus jugadores corrieron sin balón.

Venía encima de la ola el Girona y se fue destrozado en un día clave. «Hemos dado un golpe fuerte a la Liga, sí, porque el Girona no había perdido fuera de casa. Estamos bien posicionados, lo hemos hecho bien hasta el momento, y ahora llega la Champions, que nos va a quitar energía y hay que seguir».

Carvajal fue otra vez central improvisado por la ausencia de Rüdiger y hasta se puso en la izquierda para que Tchouameni estuviera más cómodo. «Parece que había jugado 400 partidos ahí, la verdad es que a Carvajal no hay que explicarle nada».

La única nubecita en el horizonte del Real Madrid fue el esguince de tobillo de Bellingham. «Lo van a evaluar mañana y espero que esté el martes».