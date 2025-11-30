La reflexión más potente y profunda para impulsar el Pura Raza Española

La intervención de Yvonne Losos de Muñiz en SICAB, la gran feria del Pura Raza Española (PRE) a nivel mundial que se ha celebrado en Sevilla, dejó una de las reflexiones más potentes y necesarias sobre el futuro del caballo de PRE en los mercados internacionales. La amazona, entrenadora y criadora, única olímpica dominicana de la historia, ofreció una ponencia en la que combinó datos, experiencia y una visión muy precisa de los cambios que el sector debe afrontar para aprovechar las oportunidades que tiene ante sí.

Con más de tres décadas dedicadas al PRE junto a su esposo y tras fundar la Asociación Dominicana de Criadores de Pura Raza Española y dirigir durante años la Yeguada Las Marismas en República Dominicana y Canadá, Losos de Muñiz abrió su intervención recordando su profundo vínculo con la raza y la evolución que ha presenciado a lo largo de su carrera. Señaló que el mundo de la equitación está cambiando con rapidez y que el bienestar del caballo se ha convertido en un elemento central en la toma de decisiones. Para exportar caballos con éxito, dijo, no basta con tener caballos de calidad; es imprescindible comprender qué busca el mercado global. A partir de un estudio que ella realizó en 2022 detalló que el perfil predominante del comprador de PRE en mercados clave, como Estados Unidos, responde a un patrón muy concreto: mujeres amateurs de más de 50 años que buscan un caballo seguro, manejable y con un carácter equilibrado. No buscan un proyecto complejo, sino confianza. Además explicó que la mayoría no habla español, lo que obliga a profesionalizar la comunicación y garantizar procesos transparentes y accesibles.

Yvonne recordó que su estudio se apoyó en fuentes españolas e internacionales, analizando datos oficiales, cifras de federaciones y comparativas con otras razas ibéricas de gran proyección. Su mensaje fue claro: el PRE tiene un valor enorme, pero necesita una estrategia que responda a lo que el mercado demanda. Subrayó también la relevancia del sector ecuestre español, tanto económica como social, y la importancia creciente de la formación y la especialización dentro de una industria que ya compite al máximo nivel y que debe reforzar su profesionalización para consolidar su posición internacional.

Uno de los ejes más contundentes de su ponencia fue el papel de las yeguas. Losos de Muñiz afirmó que el sector está desaprovechando el 50 por ciento de su potencial porque la mayoría de las yeguas se destinan directamente a la cría sin evaluar su capacidad deportiva. Para ella, este error limita tanto el desarrollo de caballos competitivos como la calidad genética de la cría, ya que se está seleccionando a futuros potros sin datos completos sobre la mitad de la información esencial: la que aporta la madre. Recordó que sus mayores logros en la alta competición, desde Copas del Mundo hasta grandes premios internacionales, vinieron de la mano de yeguas, a las que definió como atletas con una concentración, sensibilidad y entrega extraordinarias. Incorporarlas más al deporte, dijo, no es sólo una cuestión de justicia deportiva, sino de inteligencia genética y económica.

La amazona expuso también su experiencia criando caballos KWPN y destacó que la diferencia fundamental entre ambos sistemas es la disponibilidad de datos. Mientras en el KWPN los criadores cuentan con estadísticas detalladas de rendimiento, conformación, carácter y solidez veterinaria, en el PRE la tradición sigue pesando más que la información técnica. La implantación de un sistema integral de datos deportivos sería un paso decisivo para mejorar la selección y aumentar la competitividad internacional.

En el bloque final, Yvonne presentó una batería de recomendaciones prácticas para mejorar la comercialización exterior del PRE. Propuso estandarizar la calidad de fotos y vídeos, ajustándolos a la edad del caballo; garantizar una transparencia total en la documentación veterinaria, incluyendo radiografías y pruebas sanitarias antes incluso de que el comprador las solicite; y crear una plataforma centralizada que ofrezca información fiable, homogénea y profesional. Según Yvonne, estos pasos no solo facilitarían las ventas, sino que construirían una marca PRE basada en la excelencia, la claridad y la confianza.

También apostó por implementar subastas al estilo de los grandes "studbooks" europeos dentro del propio SICAB, con lotes de caballos seleccionados por criterios deportivos y veterinarios, preparados y validados para compradores internacionales. Para ella, el PRE vive uno de los mejores momentos de su historia y posee un potencial ilimitado.