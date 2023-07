Revolución en la Fórmula 1: así es el castigo que piden para las escuderías que se pasen en los gastos

La Fórmula Unoestá expuesta a un sinfín de propuestas para mejor la competición. La FIA quiere ser más práctica en las sanciones para aquellas escuderías que se pasen en los gastos. "Ese año fueron 140 millones para todos, excluyendo los cinco mejores salarios (pilotos y tres cargos) viajes, márketing y otros conceptos menores. Esto depende de la FIA, y no de Liberty, (Reglamento Financiero de la FIA) por lo que Stefano Domencali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, pide al máximo organismo que sea más severo deportivamente que en 2022, cuando sancionó con 7 millones a Red Bull (por pasarse 1.8), más una reducción del 10% en horas de trabajo computacional y de túnel de viento. A Aston Martin le cayeron otros 450.000", detalla Marca al respecto.

Domenicali se muestra contundente en este sentido. "Me gustaría que la sanción fuera deportiva en caso de infracción, es algo que pedimos muy claramente. Hay tres reglamentos a respetar: deportivo, técnico y económico. Cualquier infracción debe ser sancionada con medidas deportivas. No se puede ir en otras direcciones", afirma en Autosport.

"El control está en manos de la FIA. Personalmente lo que he pedido es anticipar lo antes posible la publicación de las investigaciones realizadas por el personal de la FIA.Pero digo esto solo porque, de esta manera, no da lugar a especulaciones y comentarios que no son buenos para nadie", sigue Domenicali.

Hay tres escuderías que habrían superado ese límite de presupuesto para temporada que viene. Es por ello que el director italiano ha pedido también a la FIA que publique lo antes posible el informe sobre el techo presupuestario.

Además, también existirán estos cambios:

Q1 (18 minutos): Los pilotos solo podrán utilizar el neumático duro (con un total de 3 disponibles).

Q2 (15 minutos): Los pilotos solo podrán utilizar el neumático medio (con un total de 4 disponibles).

Q3 (12 minutos): Los pilotos solo podrán utilizar el neumático blando (con un total de 4 disponibles).