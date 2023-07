Vettel se plantea volver a la Fórmula Uno con otro rol

Sebastian Vettel estuvo presente en Goodwood. Allí estuvo conduciendo el Williams FW14B con el que Nigel Mansell ganó el campeonato y el McLaren MP4/8 de Ayrton Senna de 1993.

El objetivo de Vettel es demostrar que mediante la Fórmula Uno puedes divertirte pero quizás de una manera más responsable. "No es tanto la amenaza de que las personas se peguen a la pista en un día de carrera o tal vez en Goodwood, es más la amenaza de que en algún momento los gobiernos verán cosas que pueden cortar y prohibir y tal vez el automovilismo esté en peligro y podría ser uno de ellos", aclaró.

"Aparte de los coches que obviamente contaminan directamente, la F1 tiene una gran responsabilidad porque es un evento muy grande. Asiste mucha gente, creo que hubo alrededor de 500,000 personas en el Gran Premio de Gran Bretaña el fin de semana pasado. Entonces, hay mucho más que solo los coches, aunque esa sea la parte en la que piensa todo el mundo. Ya veremos. He estado en Mónaco a principios de este año. Tuve una muy buena reunión con Stefano Domenicali", dijo el expiloto.

"Asiste mucha gente, creo que hubo alrededor de 500,000 personas en el Gran Premio de Gran Bretaña el fin de semana pasado. Entonces, hay mucho más que solo los monplazas, pero obviamente los coches, los ve todo el mundo. Es importante que vaya en la dirección correcta. Pero estoy hablando con la Fórmula 1 y tengo algunas ideas. Obviamente, veremos qué nos depara el futuro. Hay mucho interés desde diferentes ángulos. Pero me puse la meta el año pasado de querer ser libre y dije que no a muchas cosas en primer lugar. Porque quiero conocer esta versión de mí mismo, que no tiene, digamos, un horario fijo y es capaz de investigar cosas diferentes e inspirarse", recuerda.

Finalmente, volvió a insistir en que quiere volver. "Pero creo que tarde o temprano, probablemente lo resolveré y asumiré un nuevo desafío", concluyó.