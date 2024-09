Rossi no supera el incidente con Marc Márquez: "Nadie fue tan sucio como él"

Nueve años después, sigue coleando aquel incidente que protagonizaron Marc Márquez y Valentino Rossi en Sepang. Al menos para el ex piloto italiano, que no parece haber superado aquellos episodios. Porque, casi una década más tarde, volvió a referirse a su rival español en términos muy poco decorosos. Lo hizo en el podcast de Andrea Migno, antiguo piloto de la academia del 'Dottore'.

Rossi relata no sólo el episodio de Sepang, sino varios encontronazos más que, a su juicio, deterioraron la relación. Y de todos ellos culpa a Márquez, empezando por la carrera de Argentina, donde acusó al piloto catalán de "estrellarse a propósito contra mí para derribarme", algo que no ocurrió. "Regresé a mi trazada. Tú me la das y yo te la devuelvo. Luego se cayó. A partir de ahí, la relación se vino abajo, pero continuó fingiendo llevarse bien conmigo y lamiendo el culo", afirma el transalpino.

También en la carrera de Assen refiere otro roce que terminó por destruir la relación entre ambos. "En la última chicane sabía que iría a por mí. Vino hacia mí, frené, crucé por la chicane y gané. Corto la ese, gano y punto. En el parque cerrado estaba cabreadísimo. Nunca vi esa cara. Me dijo que era fácil ganar cortando, le respondí que había venido hacia mí, y qué debía hacer, le dije que debía ser objetivo. A partir de ahí se terminó todo", continúa.

Rossi insinúa, además, que tanto Márquez como Emilio Alzamora, manager del piloto en aquella época, intentaron que él no ganase el título mundial cuando Marc se quedó sin opciones. "Dijeron que él ya no ganaba el título, pero yo tampoco. Me lo contaron unos amigos míos españoles. Me dijeron que tuviese cuidado con él en las últimas carreras", relata.

Hasta que llegó Sepang. La célebre batalla entre ambos. Rossi afirma que su objetivo en esa rueda de prensa previa era airear las malas intenciones de Márquez: "Fui contra él porque quería deshonrarlo, decirle a todo el mundo lo que estaba haciendo para que, tal vez, lo dejara pasar. Además, él no tenía nada que ver, nos estábamos jugando el Mundial Lorenzo y yo. Si se estuviese jugando el título, tal vez lo entienda. Pero si no, debes tener el respeto para no tocar los cojones a los demás. En Sepang me hizo daño y me molestó durante toda la carrera", sigue Vale.

Así, Rossi da su punto de vista sobre lo que ocurrió en el asfalto del circuito. "Intentó hacerme caer tres o cuatro veces. Me acerqué mucho a él para decirle 'Basta, ¿qué coño estás haciendo?' Solo que nos tocamos. No quería tirarlo, pero se cayó. Y luego me hicieron salir el último en Valencia. Debí tener un 'ride through' si pensaban que había tirado a Márquez a propósito. Pero no, se inventaron que saliese el último, algo que nunca se ha hecho en Moto GP. Me cortaron las piernas y perdí el mundial", argumenta.

El italiano sigue tirando contra Márquez por lo ocurrido tras la carrera. "Allí estaba él con la cabeza agachada, y le dije que así debía llevarla toda su carrera, porque es asqueroso para el deporte hacer perder a otro. En el momento en el que Mike Webb (director de carrera) me dijo que debía salir el último en Valencia, se me heló la sangre porque sabía que había perdido el título. Mi primera reacción fue mirar a Marc, que levantó la vista hacia Alzamora como diciéndole 'Lo hemos conseguido'. Se puede ser agresivo, ir al límite... pero nunca correr para hacer perder a otro. Eso es lo que marca la línea. Nunca nadie ha sido tan sucio como él", termina Rossi. Nueve años después, el incidente entre ambos sigue dando que hablar. Al menos, para Rossi.