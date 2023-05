Rufián aprovecha la campaña electoral para lanzar esta puya al Real Madrid

Gabriel Rufíán está, como el resto de los político, de campaña electoral y eso hace que opine de todo lo divino y de lo humano porque le interesa mucho la proyección pública. Se presenta a la alcaldía de Santa Coloma de Gramanet por ERC y busca los votos. Así en el Congreso se las ha tenido con la ministra de Transportes Raquel Sánchez. Gabriel Rufián, qha apelado a la "humanidad" y a la "conciencia" de la ministra, catalana y exalcaldesa, como ha recordado y que ha dicho que "esperar un tren para mucha gente es el peor rato de la semana", le ha pedido que mire las fotos de un tren ardiendo en Cataluña y a continuación que les mirase a los ojos y les contestase "¿Qué va a hacer por ellos y ellas?", mientras discutían acerca los cercanías en Cataluña. Días antes había tenido un rifirafe con Sonia Sierra, del PSOE por la Ley de familias. "Según ustedes, los permisos no retribuidos incrementan el sesgo de clase. Y yo estoy de acuerdo. Pero el de género también y en su propuesta no hay una sola alusión al impacto que la falta de corresponsabilidad tiene en la vida de las mujeres. Sin tener en cuenta ese impacto, su exposición también está sesgada de machismo", le dijo ella.. Ante estas afirmaciones, Rufián calificó la intervención de la socialista de "miserable".

Y ha tenido tiempo para hacer una entrevsita en el periódico deportivo As, en el que le preguntan por el Caso Negreira: "Conviene recordar que hay una investigación en marcha, sobre todo en este tipo de cosas, que falta tantísima información, que se ha hecho una auditoría por parte del club, tengo entendido. Hay que ser prudente porque hay mucha neblina, mucha maraña. Pero sí que es cierto que nosotros lo hemos dicho desde el minuto uno", asegura cuando le preguntan por el escándalo de los pagos del Barcelona al vicepresidente de los árbitros.

Rufián, sobre el caso Negreira

"Que se aclare, que se aclare qué ha sucedido, porque así, a priori, cuanto menos, es curioso pagar durante 20 años a un vicepresidente de los árbitros. También, no estoy de acuerdo, y lo digo yo como perico, con esas sospechas absurdas de que el Barça ganó a tenor de unos pagos", decía. "Ese equipo, sobre todo en la época de Guardiola, pensar que Messi, Iniesta, Xavi y compañía ganaban por eso, me parece que es tener unas ganas de intoxicar bárbaras", acababa el diputado de ERC, reconocido seguidor del Espanyol.

Y después ha lanzado su puya al Real Madrid por cómo ha actuado en este caso: "A mí me resulta curioso cuando los equipos grandes se pelean por los árbitros, me parecen peleas de ricos. A ver, creo que un equipo grande se puede quejar de todo menos de los árbitros. Sí que es cierto que me parece bien que se investigue", continúa cuando le preguntan por el papel del Real Madrid. "Creo que el Espanyol hizo un comunicado. El Villarreal, el Sevilla, etc, etc. Pero me resulta curioso cuando veo a un entrenador o al presidente de un equipo grande quejándose por los árbitros. Es como si un rico se queja de un juez. Es curioso".