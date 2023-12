Sevilla y Villarreal no saben ganar (1-1)

Sevilla y Villarreal son dos equipos con problemas. De lo contrario, no habrían cambiado ya a los entrenadores y vamos a ver si los andaluces no vuelven a reincidir en próximas fechas. Quiérese decir que ambos se sienten legitimados para clamar por el infortunio porque en el fútbol profesional, amigos, al no saber le llaman con demasiada frecuencia mala suerte. Y si ayer ninguno de los dos ganó, fue porque no supieron hacerlo a pesar de las facilidades que dio el otro.

Cada uno a su modo, expusieron todo su catálogo de debilidades defensivas. El Sevilla lamenta la falta de puntería que le privó de ganarle a un rival que concedió una veintena de remates dentro de su área. El Villarreal clama por la (presunta: la zancadilla es cristalina) injusticia de un gol anulado en el minuto 95, en un contragolpe que sí culminó... al contrario que las dos docenas de transiciones sin oposición que le regaló un adversario descosido por el eje. Menos quejarse, o sea, y échenle más garbanzos a la olla.

El partido fue emocionante y no estuvo exento de jugadas meritorias, pues no conviene olvidar que sevillanos y castellonenses pasean asiduamente por Europa, con mucha gloria, el nombre de LaLiga. Tienen peloteros que saben jugar a esto y son capaces de regalar dos goles bonitos, como el que marcó Kike Salas, espléndido su cabezazo, a centro de Pedrosa y el que remachó en la jugada del saque de centro Morales, tras una combinación colectiva de alta escuela y la cooperación de la blandenguería de Gudelj.

Y no dio para mucho más la tarde, a no ser que los dirigentes del Sevilla sigan presos de su furia decapitadora y le rebanen el pescuezo a Diego Alonso antes de una junta general de accionistas que se prevé tumultuosa. Porque el entrenador uruguayo suma tres derrotas en otros tantos partidos de Champions al balance pírrico de cinco puntos sumados en seis jornadas ligueras que lleva en el cargo. Su única victoria fue contra el Quintanar, de la sexta división, en la Copa. Pasado mañana se las ve con el Astorga y hay quien no las tiene todas consigo.

1. Sevilla FC: Dmitrovic; Juanlu, Nianzou (72’ Kike Salas), Gudelj, Acuña (46’ Pedrosa); Fernando (93’ Óliver Torres), Sow, Rakitic; Ocampos, Lukebakio y En-Nesyri. Alonso (E).

1. Villarreal CF: Jorgensen; Foyth, Albiol, Cuenca, Pedraza; Altimira (70’ Capoue), Parejo (83’ Coquelin), Comeseña (70’ Moreno (83’ Ilias)), Baena; Morales (87’ Brereton) y Gerard. Marcelino (E).

Árbitro: Díaz de Mera Escuderos (Comité de Castilla-La Mancha). Amonestó a Pedraza, Sow, Juanlu, Altimira, Rakitic, Ocampos y Marcelino García Toral.

Incidencias: 35.000 espectadores en el Sánchez-Pizjuán. 15ª jornada de Liga.