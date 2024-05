La sobrada de Lautaro Martínez

El Inter ganó la Serie A con Lautaro Martínez como capitán. La celebración del vigésimo Scudetto llegó el domingo anterior, después que los de Simone Inzaghi empataran con la Lazio en San Siro. La afición mostró un tifo que rodeó todas las gradas durante la previa y cuando finalizó el partido levantaron el título. El capitán, Lautaro Martínez, marcó 24 goles en los 33 partidos jugados durante la temporada convirtiéndose en el máximo goleador de la liga italiana.

Tras ganar su segunda Serie A con el Inter, "La Gazzetta dello Sport" entrevistó a Lautaro y entre sus palabras destacó la comparación entre él y otros delanteros del mundo: "¿Si me siento al mismo nivel que Mbappé, Haaland, Lewandowski y Kane? Sí, no tengo nada que envidiarles, los números y los trofeos lo dicen. Algunos de ellos han ganado menos que yo". Además aseguró que este nivel requiere de un esfuerzo extra para mantenerse, pero que es capaz de estar entre los máximos goleadores en Europa. "Tengo que seguir trabajando responsablemente, como me enseñó mi padre, pero puedo sentarme en la misma mesa que todos los grandes".

Lautaro se siente tranquilo y está agradecido por lo que el club y la ciudad le ha ofrecido, "Aquí hay un ambiente especial, aquí crecen mis hijos, aquí mi esposa tiene un restaurante, aquí siento el cariño de la gente". También resaltó lo que significa tener el brazalete de capitán: "Se lo debo todo al club y a la gente del Inter. Estuvieron cerca de mí desde el principio. Sólo gracias a ellos logré ser capitán, lo que es un honor y una responsabilidad".

El siguiente desafío del argentino es la Copa América, no sin antes dedicarse a la extensión de su contrato que finaliza en 2026. El delantero comenta que no hay problemas y que espera concretar un acuerdo antes de irse con la selección campeona del mundo. Cuando le preguntaron por los Juegos Olímpicos respondió que, aunque le gustaría, no ha recibido ninguna llamada. "En caso afirmativo, tendría que hablarlo con el Inter. Desafortunadamente, el calendario está comprimido y jugamos demasiado" dijo el delantero.

Por último comentó sobre la eliminatoria de la Champions League ante el Atlético de Madrid. Lautaro asegura que los errores cometidos por su parte y desaprovechar las oportunidades fueron lo que decidió el partido.