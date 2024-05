Un Sprint de locos en Montmeló: victoria de Aleix y remontada de Marc Márquez

El cuento de hadas de Aleix Espargaró este fin de semana en Montmeló parece no tener fin. El jueves anunció su retirada a final de año y este sábado primero hizo una "pole" de récord y después se ha impuesto en un Sprint de locos, que con tantas caídas se convirtió en un prueba de supervivencia. Raúl Fernández, Brad Binder y Pecco Bagnaia se fueron al suelo cuando iban líderes y escapados, los tres perdieron la rueda delantera porque el agarre de la pista era muy crítico, algo así como si el circuito de Barcelona quisiera que ganase su chico, Aleix, que nació a tres kilómetros de allí y que conoce como nadie ese trazado. Los tres líderes se fueron al suelo y el mayor de los Espargaró cruzó la meta primero y feliz, convencido de que su plan de ir más tranquilo, guardar gomas y no cometer errores iba a acabar dándole resultado. Es el más veterano de la parrilla y demostró que la experiencia es importante. Un día de ensueño que hizo llorar a su padre en el box, porque desde que ha dicho que se va todo le sale redondo. Después del doblete del año pasado, ya tiene la "pole" y el Sprint al liderar un triplete español que completaron Marc y Acosta. El "93" ha vuelto a firmar una remontada desde muy atrás, como en Le Mans. Salía decimocuarto y terminó segundo, aunque reconocía que no se lo esperaba, porque en Francia sí tenía el ritmo que en Montmeló le falta. Pero de todas maneras estuvo ahí para sumar los puntos necesarios que le colocan segundo en el Mundial, justo donde quiere estar para ilusionarse con lo que queda por delante.

Se tomó con calma el adelantamiento sobre Acosta, que suma otro podio, aunque se dejó muchas gomas en las peleas iniciales y luego bastante tuvo con agarrarse al cajón.

El error de Bagnaia, con su caída en la curva cinco de la última vuelta, no es propio del vigente campeón, que se dejó doce puntos que parecían suyos y da otro pasito atrás en la carrera por el título. Lo aprovechó Jorge Martín para seguir sumando en un día en el que no pudo ser protagonista.