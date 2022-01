Rafa se presentó en el Open de Australia con un saque directo a 194 kilómetros por hora. Un buen síntoma para demostrar que está preparado para afrontar todo lo que se avecina. Es cierto que enfrente estaba Marcos Giron, un estadounidense inofensivo y que “ayudó” a que el zurdo viviera un arranque de torneo sin sobresaltos. Porque Nadal se impuso con autoridad (6-1, 6-4 y 6-2 en una hora y 50 minutos) y no se saltó una línea el guión. Es más, fue incluso más apacible de lo que preveía. Pudo pelotear, coger temperatura, rodarse para lo que viene. Demostró fluidez con el servicio, exhibió buenas piernas... un principio que ratificó el título que levantó hace ocho días en la misma pista en el torneo de Melbourne.

Arrancó el tenis en Australia sin Djokovic y lo hizo en una jornada atípica. Los apenas 22 grados en el verano austral eran una temperatura amable. La Rod Laver Arena estaba semivacía, no había jueces de línea. Menos mal que Rafa no ha perdido ninguna de sus costumbres. Empezó con un juego en blanco en un minuto y en el paso por el banquillo colocó las botellas milimetricámente. Todo en su sitio. Giron se apuntó su primer servicio y a partir llegó un monólogo del español. Los intercambios del estadounidense no hicieron ni cosquillas y su estilo de juego, sin golpes ganadores o que hagan daño de verdad, le convirtió en el sparring ideal. Rafa resolvió el primer set en 24 minutos. Encadenó siete juegos seguidos y cuando se dio una pequeña tregua Giron se animó a pelear. Le sirvió para poco más que el segundo parcial durara el doble que el primero. El número 66 del mundo ya no dio para más. A Rafa le espera en segunda ronda el ganador del Kokkinakis-Hanfmann. El australiano, campeón en Adelaida, es favorito ante el alemán procedente de la previa.

En el cuadro masculino a las victorias de Nadal y Alcaraz se sumaron las de Pablo Carreño y Pedro Martínez. El triunfo de este último llegó después de un primer set agónico y que duró más de lo que tardan en resolverse algunos partidos. Necesitó 98 minutos para superar la primera manga ante el argentino Delbonis en un tie-break dramático que se resolvió por 17-15 después de salvar dos bolas de set en contra. Después de ese trabajo forzado se impuso por 7-6 (17/15), 3-6, 6-4 y 6-2. Carreño superó al argentino Etcheverry con autoridad, 6-1, 6-2 y

Victoria contundente de Sorribes

La primera española en alcanzar la segunda ronda fue Sara Sorribes. La de Castellón ratificó en su estreno en Melbourne su notable curso pasado y superó como cabeza de serie número 32 a la belga Kirsten Flipkens por 6-4 y 6-1. Sorribes acumuló 25 goles ganadores y su rival en segunda ronda saldrá del partido entre la francesa Diane Parry y la ucrania Marta Kostyuk. Mañana será el turno de Garbiñe Muguruza. La doble ganadora de Grand Slam debutará en el primer turno (01:00 hora española en Eurosport) en la Rod Laver Arena ante la francesa Clara Burel.