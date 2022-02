Djokovic, una PCR negativa y una victoria rotunda para empezar

En Emiratos Árabes basta con una PCR negativa 72 horas antes del viaje para entrar sin problemas. Y allí se encuentra Novak Djokovic para competir en torneo de Dubai, un ATP 500 que ha ganado cinco veces, la última en 2020. El estreno del serbio fue ante el italiano Lorenzo Musetti. El mismo jugador que le forzó cinco sets en el último Roland Garros apenas planteó resistencia en la pista dura del emirato. Nole se impuso por un doble 6-3 en su primer partido de 2022 después de todo lo de Melbourne.

Aún con la imagen fresca en la memoria de todo lo sucedido en Australia, de la espera en el mostrador del aeropuerto de Melbourne, de los interrogatorios por las autoridades del país y la estancia en un hotel de mala muerte hasta ser deportado, Nole no ha tenido ningún problema para acceder a Dubai. En contra de lo habitual, el serbio echa a andar en la penúltima semana de febrero. Con la temporada en marcha y la mayoría de los jugadores rodados después de más de mes y medio de competición.

Djokovic arranca su particular ejercicio con el número uno en el aire. El ruso Daniil Medvedev, finalista en Australia ante Nadal, está al acecho y a punto de convertirse en el nuevo rey del circuito. Por primera vez desde el 2004, con el estadounidense Andy Roddick, la cima del ránking ha sido siempre cosa del “Big Four”: Roger Federer, Rafael Nadal, Djokovic y Andy Murray. Pero el moscovita puede acabar con esto y ocupar el número uno el próximo lunes.

Está en la mano del ruso, no de Djokovic que puede sufrir un nuevo revés en el 2022. A la expulsión del Abierto de Australia se añadirá su caída del primer puesto. Si Medvedev gana en Acapulco, donde se encontrará con Nadal, será el número uno, aunque Nole gane en Dubai. Es decir, si el ruso hace lo mismo o mejor que el serbio, estará en la cima. Aunque el tiempo de estancia de Daniil en lo alto dependerá de los próximos eventos con la gira estadounidense sobre pista dura a la vista. El tenista de Belgrado ha sido el mejor durante 360 semanas aunque en momentos diferentes. Y consecutivamente no ha caído de la cima desde el 3 de febrero del 2020. Djokovic no juega desde las semifinales de la Copa Davis al principio de diciembre en Madrid.