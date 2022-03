Djokovic entra en el cuadro de Indian Wells sin saber si podrá jugar

Rafa Nadal y Paula Badosa son los nombres clave de la delegación española para el torneo BNP Paribas Open, conocido popularmente como Indian Wells y que hasta el último momento mantiene la incógnita de si Novak Djokovic jugará o no.

Tras no disputar el Abierto de Australia por no estar vacunado contra el coronavirus y después de un gran escándalo deportivo y político, Djokovic dejó entrever en febrero que no podría jugar los Masters de Indian Wells y Miami en marzo porque no podía entrar en Estados Unidos. Sin embargo, la organización de Indian Wells señaló este martes, a solo dos días de que empiece la primera ronda del cuadro masculino, que el nombre del tenista serbio formaría parte del sorteo celebrado ese mismo día a la espera de si puede o no entrar al país. Exento de la primera ronda, Djokovic jugará en la segunda contra el ganador del partido entre el australiano Jordan Thompson y el belga David Goffin.

“Djokovic está en la lista de inscritos previos en el torneo, y por eso estará en el sorteo de este martes. Estamos en conversaciones con su equipo; sin embargo, no se ha establecido si podrá participar en el evento a través del visto bueno del CDC (Centro para el Control y Prevención de Enfermedades) para acceder al país”, informó el torneo en un comunicado. “Daremos nuevas informaciones en cuanto sepamos más”, agregó.

Al margen de todo el ruido que rodea a Djokovic en los últimos meses, Indian Wells llevará una vez más el tenis del máximo nivel hasta el desierto californiano. Tras una singular edición en octubre de 2021 por la pandemia, Indian Wells, considerado como ‘el quinto Grand Slam’ por su importancia en el calendario, regresa a su fecha habitual en la primavera y se celebrará del 9 al 20 de marzo en el Indian Wells Tennis Garden del valle de Coachella en California (EE.UU.). El cuadro de mujeres con ránking empieza el miércoles 9 de marzo y el de los hombres lo hará un día más tarde, mientras que las finales de ambos se disputarán el domingo 20.

La atención en el cuadro masculino estará puesta en Rafa Nadal, sensacional en el arranque de la temporada con sus triunfos en el Abierto de Australia y el Abierto Mexicano (Acapulco). Nadal compartió la semana pasada en las redes sociales que ya se encontraba en California entrenando para Indian Wells, un torneo que ha ganado en tres ocasiones a lo largo de su carrera (2007, 2009 y 2013).

El español, cuarto cabeza de serie del torneo, no tendrá que jugar la primera ronda y en el segundo cruce se medirá al ganador del partido entre el estadounidense Sebastian Korda y un jugador llegado de las rondas previas.

Por su parte, Paula Badosa defenderá la fantástica victoria que logró en Indian Wells el año pasado, el triunfo más importante de su carrera hasta ahora y que la consolidó definitivamente entre las mejores raquetas del circuito femenino. Badosa, que derrotó en una muy emocionante final a la bielorrusa Victoria Azarenka, parte en esta ocasión como quinta cabeza de serie y se enfrentará en la segunda ronda a la vencedora del encuentro entre la checa Tereza Martincová y una jugadora de las rondas previas.

Junto a Nadal y Badosa, las esperanzas de los españoles pasan por nombres como los de Garbiñe Muguruza o Carlos Alcaraz, que tuvieron un paso discreto el año pasado por Indian Wells ya que se despidieron del torneo a las primeras de cambio.

El británico Cameron Norrie intentará revalidar el título de Indian Wells que logró en 2021. Además de Nadal, en el cuadro masculino llaman la atención grandes aspirantes como Daniil Medvedev, Alexander Zverev o Stefanos Tsitsipas.

En la competición femenina, Aryna Sabalenka, Iga Swiatek y Anett Kontaveit parten como rivales a tener muy en cuenta. Ashleigh Barty, número 1 del ránking de la WTA, anunció la semana pasada que, por problemas físicos, no disputará ni el Masters de Indian Wells ni el de Miami, que se jugará justo después del torneo californiano.