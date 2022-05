Sergi Bruguera, el nuevo domador de Zverev

Alexander Zverev forma parte del exclusivo grupo de raquetas que han ganado dos o más veces el Mutua Madrid Open. El alemán, campeón en la Caja Mágica en 2018 y 2021, es con Nadal (5), Djokovic (3), Federer (3) y Murray (2) el único jugador que ha repetido título en la capital. Zverev está encantado en Madrid después de una temporada en la que está vagando sin rumbo y en la que ha protagonizado uno de los escándalos del curso. Fue en Acapulco cuando insultó y amenazó con agredir al juez de silla. Por eso se ha puesto en manos de Sergi Bruguera, el capitán español de Copa Davis. Primero tanteó a David Ferrer, con quien ya había trabajado, pero el director del Godó está demasiado atareado y le aconsejó que tantease a Bruguera. «No sé cuánto tiempo estaremos juntos porque no se puede establecer un tiempo concreto para algo así. Espero que sea mucho. He estado sin entrenador durante unos seis o siete meses desde que mi padre lo dejara porque tenía otras cosas más importantes de las que ocuparse. Necesito a un entrenador, alguien que me guíe, alguien que pueda estar pendiente de lo que sucede en la pista de tenis. Creo que Sergi es uno de los mejores para hacer esto», asegura el campeón olímpico en Tokio.

El oro en los Juegos, la victoria en el Torneo de Maestros y la elección como Deportista Alemán de 2021 parecían el punto de inflexión definitivo para que Zverev se convirtiera en la alternativa más firme al «Big 3», pero... en Australia confirmó en los octavos de final ante Shapovalov que su desencuentro con los Grand Slams continúa. Fue finalista en Montpellier y en los dos primeros Masters 1.000 de la temporada tampoco despegó. Cayó en primera ronda en Indian Wells y en cuartos en Miami. Las semifinales en Montecarlo contrastan con su eliminación en la primera ronda de Múnich en un partido en el que sólo sumó cinco juegos y acabó derrumbado entre lágrimas en la conferencia de prensa. Eso en cuanto a resultados porque su «actuación» más destacada del curso fue en Acapulco.

Llegó en un partido de dobles en el que el árbitro cantó una bola fuera y el alemán se desquició. «Es tu puta línea, eres un puto idiota», soltó durante el tie-break decisivo. Cuando se certificó la derrota se acercó a la silla del juez y empezó a golpearla violentamente con su raqueta. El juez de silla tuvo que apartar su pie para evitar alguno de los salvajes impactos. La raqueta de Zverev terminó destrozada y él fue expulsado del torneo. Luego pidió disculpas y en las últimas semanas parece que su temperamento se ha corregido. «He estado trabajando en temas de meditación durante las últimas semanas. Creo que hay situaciones de estrés en la vida en las que a cualquiera pueden sucederle cosas como la que me pasó en Acapulco. No soy el primero al que le pasa ni tampoco seré el último al que le pase algo malo dentro de la pista. Sé quién soy como persona y esto no refleja para nada lo que soy en realidad», afirma.

Para la ATP, Zverev se encuentra ahora en un período de prueba que se extiende hasta el 22 de febrero de 2023. Si no reincide en su comportamiento no sufrirá ningún tipo de castigo ni multa. En caso de que la volviera a liar, se enfrentará a una multa económica más severa, además de una suspensión de ocho semanas dentro del circuito. Y ese es uno de los motivos por los que ha apostado por unirse a Sergi Bruguera: «Ya estuvimos juntos en Miami y funcionó muy bien. Esperemos que sea una relación exitosa. Nos llevamos muy bien».