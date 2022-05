Djokovic, campeón en Roma, sí está preparado para Roland Garros

Novak Djokovic ya sabe lo que es ganar un título en 2022. Después de lo de Australia, de jugar apenas cuatro torneos antes de Roma, el número uno del mundo volvió a levantar un título en el Foro Itálico. En la final ante Tsitsipas fue muy superior. El griego no apareció hasta el segundo set y se rindió por 6-0 y 7-6 (7/5) en 97 minutos. El serbio llegó con once partidos a Roma (semifinalista en Madrid, finalista en Belgrado, segunda ronda en Montecarlo y cuartos en Dubai) y un balance de siete victorias y cuatro derrotas. Después de pasar por la capital italiana y levantar su sexto título allí, llegará a París con cinco victorias más y un cartel indiscutible: candidato a todo en Roland Garros.

En la Caja Mágica no hubo final hace una semana. En el primer set en el Foro Itálico tampoco. Las explicaciones no van mucho más allá del desfondamiento físico de Tsitsipas y unos números que ayudan a entender el paseo de Djokovic. El serbio ganó más del 90 por ciento de los puntos con su primer saque; tuvo cinco oportunidades de break y consumó tres; sumó nueve golpes ganadores y ningún error no forzado... en media hora el rosco estaba consumado. Tsitsipas no fue ni la sombra del campeón en Montecarlo, tampoco del semifinalista en Madrid o del jugador que 24 horas antes había liquidado a Zverev en Roma. Reventó una raqueta en el parón del 3-0 y pocas más señales de vida ofreció.

Quedaba por comprobar si el griego en la reanudación iba a ser capaz de algo más que deambular por la pista. Logró al menos que su saque dejara de ser una broma para Djokovic. Sumó el primer juego del segundo parcial y el público apareció. Para evitar que aquello fuera un paseo, el Foro Itálico se convirtió en poco menos que el Pabellón de la Paz y la Amistad. Los gritos de “Tsitsipas, Tsitsipas” despertaron al griego y dejaron conmocionado al serbio. En el arranque del cuarto juego, Tsitsipas ya había ganado los mismos puntos que en todo el set y eso le sirvió para tener las primeras bolas de break. Consumó la ruptura y llegó a dominar por 1-4. Djokovic ni se inmutó. Tsitsipas tuvo un servicio para igualar la final, pero ahí regresó el número uno del mundo. Restos profundísimos, cero errores, el serbio en estado puro al asalto. Igualó la ruptura y el griego bastante hizo con asegurarse el tie-break. En los cinco primeros puntos del desempate todo lo bueno y lo malo lo hizo él. Pesaron algo más sus errores así que con un ace, y un buen primero Djokovic abrió distancias (5-2). La discusión no se prolongó. La victoria 1.001 de su carrera y el sexto título en Roma eran suyos.

Swiatek arrolla a Jabeur y mantiene su corona en Roma

La polaca Iga Swiatek atropelló a la tunecina Ons Jabeur en la final de Roma (6-2 y 6-2) para ratificar su dominio en el Foro Itálico por segundo año consecutivo. La número uno mundial completó su brillante paso por la capital italiana con una final en la que fue muy superior a la campeona en la Caja Mágica. Swiatek no cedió un solo set en su camino a la final y tampoco lo hizo ante la tunecina.

Jabeur llegó a la final en buena dinámica tras vencer en Madrid. Sufrió ante la griega Sakkari y la rusa Kasatkina, pero fue capaz de rehacerse en ambos partidos. La historia no se repitió en la final. Swiatek arrancó apuntándose los tres primeros juegos y no dejó que Jabeur se enganchara al partido. En la segunda manga despegó hasta un rotundo 4-0. Jabeur peleó y llegó a tener oportunidades para situarse 4-3, pero Swiatek evitó la remontada. La polaca sumó el quinto WTA 1.000 en su carrera y con 21 años es la más firme candidata a gana Roland Garros.