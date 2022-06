La reacción de Zverev tras ser operado del tobillo

Los temores de Alexander Zverev se hicieron realidad. “Creo que tengo una lesión grave”, dijo tras una primera exploración, después de haberse doblado el tobillo de forma terrible en la semifinal de Rolan Garros ante Rafa Nadal. La imagen estremeció a todo el mundo, por supuesto también al tenista español, que aseguró que fue “muy duro” verle llorar en el vestuario porque no podía seguir jugando un partido que llevaba tres horas y no habían terminado el segundo set.

La siguiente noticia del tenista alemán la colgó el mismo en sus redes sociales: una imagen en la cama del hospital. Efectivamente, tenía desgarrados tres ligamentos laterales y tuvo que ser operado.

“Todos tenemos nuestro propio viaje en la vida. Esto es parte de la mía. La próxima semana alcanzaré el ranking más alto de mi carrera como el número 2 del mundo, pero esta mañana tuve que someterme a una cirugía. Después de un examen más detenido en Alemania, recibimos la confirmación de que los tres ligamentos laterales de mi tobillo derecho estaban desgarrados. Para volver a la competencia lo más rápido posible, para asegurar que todos los ligamentos sanaran correctamente y recuperar la estabilidad total en mi tobillo, la cirugía fue la mejor opción. ¡Mi rehabilitación comienza ahora y haré todo lo posible para volver más fuerte que nunca! Sigo recibiendo muchos mensajes y me gustaría dar las gracias a todos una vez más por apoyarme durante un momento tan difícil”, escribió el tenista acompañando a la imagen. No habla de tiempo de recuperación, pero al haber pasado por el quirófano se esperan varios meses de baja. Lo lógico es que haya dicho ya adiós a la temporada.

Un ranking loco

Efectivamente, el lunes enloquece un poco la lista ATP. Como Roland Garros 2021 se jugó con una semana de retraso y los puntos que se consiguen en los torneos caducan a las 52 semanas, del 6 al 13 de junio están conviviendo los puntos del Grand Slam parisino de 2021 y los de 2022. Pero el próximo lunes 13 se restan los de la temporada pasada, Djokovic pierde 2.000 y eso le hará caer al tercer lugar del ranking. A lo más alto sube Medvedev, que además sumará puntos esta semana al estar disputando el torneo de Hertogenbosch, y justo detrás Zverev. En cuarto lugar y muy cerca de Djokovic (a 245 puntos), Nadal, cuyo futuro a corto plazo está pendiente de cómo funcione el tratamiento al que se está sometiendo para aliviar el dolor por la lesión crónica en su pie izquierdo. No ha descartado ir a Wimbledon, aunque para la lucha del número uno esta vez el torneo londinense no importa porque no dará puntos, medida tomada por la ATP al haber prohibido la participación de tenistas rusos y bielorrusos por la guerra de Ucrania. Rafa puede llegar, pero en la hierba del All England Club no estarán Medvedev ni Zverev.